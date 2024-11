Michele Bo – Il nuovo e atteso singolo “Açai”

Il brano del cantautore per la prima volta in lingua inglese dal 15 novembre sugli stores digitali e nelle radio

“Açai” è il nuovo singolo del poliedrico cantautore e artista Michele Bo, dal 15 novembre sui principali stores digitali e nelle radio italiane ed estere in promozione nazionale. Registrato a Parigi e scritto ad Abu Dhabi, su una relazione vissuta a Dubai, “Açai”, resta in tema dolci dopo Pasticciotta alla crema. L’Açai è un frutto brasiliano, molto dolce e simile ai mirtilli, che viene lavorato per ottenere una specie di gelato, poi viene messo in una ciotola o in un bicchiere e decorato con pezzi di frutta fresca, frutta secca, e altre leccornie. Nella canzone vengono descritti i primi appuntamenti dell’autore con la sua innamorata. Lei lavorava come hostess su una delle compagnie aeree più prestigiose di Dubai, e questi appuntamenti si alternavano a lunghe chiamate dai più disparati angoli del mondo, tra jet lag e locations mozzafiato. Fu proprio lei che, durante uno dei primi appuntamenti, una sera su una spiaggia di Dubai illuminata dalla luna, fece scoprire all’autore per la prima volta l’Açai. E da quel momento divenne una tradizione. Una dedica d’amore struggente e romantica, tra attese e appuntamenti che si alternavano tra un volo e l’altro, con chiamate che attraversavano tutto il globo.

Infine, con questa canzone, Michele Bo fa il suo debutto sulla scena del songwriting internazionale, in quanto questa canzone è la prima pubblicata dall’autore in lingua inglese. Dopotutto, altrimenti, se fosse stata in un’altra lingua, la diretta interessata come avrebbe capito la dedica, ascoltandola per caso in un luogo remoto del globo? Ora la canzone è vostra, ascoltatela, preferibilmente in viaggio, o nell’attesa di qualcuno. Alla prossima canzone!

Ascolta il brano

Storia dell’artista

Classe 1997, Michele Baldo, in arte Michele Bo, è un brillante studente italiano partito per il mondo in cerca di nuove avventure, opportunità e un futuro migliore. Laureato in scienze informatiche e neuroscienze cognitive, dopo un periodo di studio ad Amsterdam, vola ad Abu Dhabi dove lavora per un anno e mezzo come ingegnere di intelligenza artificiale. Successivamente, abbandona una carriera prospera per inseguire il sogno di aprire la sua attività, e vola a Parigi, la città dell’arte e dell’amore, dove insieme a un altro musicista avvia il suo percorso imprenditoriale nell’industria musicale. Però l’Italia la porta nel cuore e la cultura del suo paese natale non può che manifestarsi nella musica e nella poesia. Michele ricorda che la scrittura lo ha accompagnato fin dai tempi della sua adolescenza, quando passava notti insonni a scrivere pensieri, poesie e prosa su innumerevoli fogli che, accumulandosi, finivano per ricoprire ogni superficie della sua camera da letto. Sviluppando un gusto artistico particolare, un giorno Michele decide di abbinare alla scrittura la musica, ispirato dai grandi cantautori del secolo scorso. Già da bambino Michele suonava la chitarra e si destreggiava su una tastiera che gli fu regalata per Natale, ma solo più tardi, tra una laurea e l’altra, e un innamoramento e l’altro, trova nella musica l’espressione migliore per quello che scrive e quindi inizia ad abbinare la passione per la scrittura con la pratica musicale. Aspirante cantautore, il suo primo brano pubblicato, “Pasticciotta alla crema”, è uscito mentre era ad Abu Dhabi per lavoro. Tale partenza segnò l’artista su vari aspetti, da quello culturale a quello lavorativo, oltre che essere conseguenza della rottura di un’importante relazione. Ogni partenza rappresenta la fine di un capitolo nella sua vita, ma segna anche un nuovo inizio e un futuro radioso pronto per essere vissuto. L’artista sviluppa con ogni viaggio una nuova visione del mondo più dettagliata e completa. Successivamente a questo brano esce “Orfeo ed Euridice”, un brano scritto in precedenza, quando l’autore era tornato nelle valli Trentine da Amsterdam, in un momento di pausa dal flipper globale, in cui Michele decide di prendere seriamente in considerazione la sua passione per la musica, iniziando dei corsi formali di canto e riprendendo lo studio della chitarra. “Andare avanti”, il brano che segue concettualmente “Pasticciotta alla crema”, esce l’anno successivo, poco prima della improvvisa e non programmata partenza per Parigi. Lasciandosi alle spalle il passato, l’artista porta con sé ricordi preziosi e nostalgici, con all’orizzonte un nuovo inizio e un futuro ricco di nuove avventure. Così ecco qui il nuovo brano che non tarda ad arrivare, Açai, scritto ad Abu Dhabi, per una hostess di Dubai con cui l’autore ebbe una relazione, e registrato a Parigi. E a proposito di Parigi, la città dell’amore, chissà, in futuro forse anche una canzone dedicata alla magica città dell’amore…

