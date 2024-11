Giornalismo, social e nuovi media. Maria Romana Barraco a Lazio Tv: “L’informazione è una cosa seria”

Maria Romana Barraco, giornalista ed esperta di comunicazione, è stata ospite della trasmissione Finalmente è, in onda su Lazio TV. Alla conduzione, Paolo Mellucci, che l’ha intervistata affrontando temi di grande rilevanza per il mondo dell’informazione e del giornalismo nell’era digitale.

“La tecnologia e i social network non devono essere visti come qualcosa di negativo,” ha dichiarato Barraco. “Sono strumenti, e come ogni strumento, dipende da come li usiamo. Anche nel mondo del giornalismo possiamo utilizzare questi mezzi in modo consapevole ed efficace”. Una riflessione che invita a considerare i nuovi media come opportunità, se gestiti con criterio.

Rispondendo alle domande di Mellucci, la Barraco ha sottolineato quanto sia cruciale la verifica delle fonti per contrastare il fenomeno delle fake news, che rischia di minare la credibilità dell’informazione: “Qualche decennio fa, ascoltare una notizia in televisione equivaleva a considerarla vera. Oggi si legge su Facebook, ma questo richiede molta più attenzione per evitare fake news e bufale. Verificare le fonti è fondamentale: è una battaglia che noi giornalisti stiamo portando avanti, perché l’informazione è una cosa seria”.

Il rapporto tra giornalisti e pubblico è un altro tema centrale del suo intervento. Barraco ha espresso ottimismo sulle possibilità di miglioramento: “Ci sono margini per migliorare l’interazione con il pubblico, assolutamente sì. Bisogna continuare a fare bene questo lavoro, anche se non è così scontato. È necessario abbattere la barriera con il pubblico, perché fare informazione significa raccontare ciò che ci circonda, cercando di essere sempre molto onesti e sinceri”.

Nel corso dell’intervista, la giornalista ha anche condiviso un aspetto personale legato alla passione per il suo mestiere: “La radio è il mio primo amore, la televisione sicuramente il secondo. Questo mestiere lo puoi fare solo se hai tanta passione, ed io – mannaggia (ride. ndr) – ne ho davvero tanta. Di vita privata me ne resta poca, ma è bello quando il lavoro diventa parte della vita stessa. Credo che il segreto sia portare le proprie passioni nel lavoro; quindi, sia in radio che in tv, e anche quando scrivo, cerco sempre di essere molto onesta e di condividere ciò che conosco e amo”.