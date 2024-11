Sere – Il nuovo brano “caffè all’alba”

Il filo spezzato rende il cuore più leggero

La cantautrice Serena Collu, in arte Sere, pubblica il suo nuovo singolo “caffè all’alba”, disponibile dal 15 novembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. La compositrice del brano è la stessa Sere, mentre il direttore artistico è Davide Tagliapietra; la distribuzione è stata curata da Artist First. Il tema principale è la fine di una relazione d’amore: colui che recide il filo è perfettamente consapevole di aver manipolato la trama e di avere il pieno controllo della situazione, decidendo le sue sorti. È così che il cuore della partner rimane vulnerabile ma, lentamente, inizia a sentirsi anche più leggero. Adesso, il gioco è stato smascherato e la ragazza guarda la realtà sotto un nuovo punto di vista: ciò che le succede attorno è frutto delle situazioni che lei stessa ha creato. Riprendere il possesso della propria vita è fondamentale per andare avanti e godersene ogni singolo aspetto. Nasce un sentimento di gratitudine verso tutti quei momenti scomodi che le hanno insegnato a vivere.

“Mi piace l’idea che non tutti necessariamente debbano conoscere la mia reale storia, anche se é sempre molto diretta e semplice, ma tutti ci si possono vedere riflessi, anche per ciò̀ che non sempre si vuole raccontare. Tanta positività̀, crescita interna personale ed elaborata, casini, disagi, comprensione, ecco come mi si può̀ conoscere: ascoltandomi.” Sere

Storia dell'artista

Storia dell’artista

Sere è una giovane artista sarda, classe 02, improntata nel nuovo mondo urban e si differenzia per i suoi testi e la sua voce. Inizia a studiare canto fin da piccola e pianoforte dai 13 anni; svolge numerose masterclass di formazione, fra cui quelle con Cheryl Porter, Danila Satragno, Enzo Campagnoli. Nel mentre porta a termine nel 2020 gli studi liceali e nello stesso anno si trasferisce a Milano per poter studiare canto pop al Conservatorio Giuseppe Verdi e proseguire nella crescita del suo percorso artistico. Entra nell’etichetta Stay Record e il 29 aprile 2022 pubblica il suo primo singolo “Chiodi Fissi” con videoclip che ha anticipato l’EP “SERE” del 24 maggio 2022, contenente 5 canzoni, fra cui di maggior spicco “Baccano” e “Psicopatica”. A novembre 2022, inizia gli studi di Composizione Popular alla Civica Abbado e si dedica alla produzione di nuovi singoli.

A novembre 2023, pubblica il singolo Swag Pop Corn, produzione Stay Record ed edizione Orangle con distribuzione Ingrooves. Ad aprile 2024, pubblica il nuovo singolo COMPROMESSA e successivo videoclip. Per lei é sempre stata importante la scrittura: fin da piccola ha sempre scritto, non canzoni ma storie, a quasi 15 anni capisce per esigenza di comunicazione, quanto voleva far coincidere canto e parole, così scrive il suo primo inedito accompagnandosi al pianoforte. Le sue canzoni sono un misto di emozioni, di sentimenti contrastanti, il suo modo di cantare é esso stesso un insieme di contrasti, molto particolare.

