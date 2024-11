Tili Mc – Il nuovo singolo “Solo per me stesso”

Il brano del poliedrico rapper dal 15 novembre sugli stores e nelle radio

“Solo per me stesso” è il nuovo e atteso singolo dell’artista Tili Mc, disponibile dal 15 novembre sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti curati nei minimi dettagli rivolti al futuro, ma dal forte sapore old style che tanto mancano nelle classifiche. Barre minimali e dirette dai forti messaggi personali e sociali: un manifesto di un dolore esistenziale dal risvolto dal forte impatto emotivo: “Solo per me stesso/penso per me/per fare stare meglio me e il mio essere/Dietro agli altri solo delusioni/ora penso solo al mio benessere”.

Il brano esprime lo sfogo per le delusioni che ha avuto Tili Mc durante il percorso della sua vita, nonostante fosse sempre stato altruista e disponibile, quindi, decide di estraniarsi e isolarsi da tutte le persone che lo hanno deluso e di iniziare a pensare solamente a sé stesso e alla sua famiglia.

Ascolta il brano

Storia dell’artista

Tili Mc, classe 82′ nasce in provincia di Torino e si innamora della cultura hip hop nel 96/97. Inizia a praticare prima la disciplina del writing e di seguito il rap e il bboying (breakdance).

Nel 2002 fonda assieme ai suoi compari di crew la ” Revolution squad family” collettivo di artisti che praticavano varie discipline della cultura hip hop. È componente della storica crew del breaking italiano ” Fighting soul”. Compone testi e partecipa a varie jam, feste dove sono riunite le quattro discipline del hip hop in tutta Italia e nel 2006 esce il suo primo disco con il suo compare di crew Risiko. Loro sono i ” Civ click ” e l’album si intitola ” Una poltrona per due Mc’s ” prodotto interamente da ” Iena ” dei Ritmatron e composto su CD. Si esibisce in vari live nel torinese e nel 2009 esce il suo primo disco da solista ” Apri gli occhi ” registrato al ” Taste of soul studio ” di ” Teo judah” a Torino. Il disco è reperibile su SoundCloud nella pagina di ” Tili Mc “. Tili Mc continua a scrivere testi e il secondo disco viene alla luce nel 2017, si intitola ” Merda e oro ” ed è registrato al ” Taste of soul studio”, disponibile su SoundCloud. Inoltre esce il suo primo video del brano ” Cyborg” reperibile sulla pagina YouTube di Tili, diretto e montato dal videomaker Michele Guidi.

Si esibisce in vari live nel torinese e nel 2019 esce il terzo disco da solista intitolato ” Decadentismo” registrato allo ” Slamboys studio ” di Gusta. Presenta il disco su ” Radio veronica One ” tramite un’intervista e inoltre escono tre video dei brani estratti dal disco: My hood my homies, Dorian Gray e New rapperz , interamente diretti e montati da Risiko. I video sono disponibili su YouTube sulla pagina dell’artista mentre il disco esce su tutte le piattaforme digitali tra le quali (Spotify, YouTube, Apple music etc). Si esibisce in vari live a Torino con il rapper e videomaker ” P.ali ” per presentare il disco. Nel 2023 esce il suo quarto disco dal nome ” Free yo minds” interamente prodotto da StReve, beatmaker ed Mc di Palermo e presentato al ” Jam to arte ” di Torino. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali e quasi tutti i brani escono come visual video sulla pagina YouTube di Tili Mc.

Firma un contratto con la label ” Indaco records” di Milano per la promozione e distribuzione del brano ” free minds”, distribuito da Altofonte Italia. Il primo dicembre del 2023 esce il video di ” Free minds” sul canale VEVO di Tili Mc, diretto e montato da Rino urbex. Viene anche invita la cartolina digitale del brano a ” Earone”. Nel marzo del 2024 firma un contratto con l’etichetta ” Caronte music group” per la promozione dei brani ” Peace and love ” e ” Sto nel verde ” e sono disponibili sulla pagina YouTube di Tili. I video del disco ” free yo minds ” sono diretti e montati dal videomaker P.ali. I brani vengono distribuiti da ” Ingrooves/Virgin ” ed escono su ” Earone”. Partecipa al podcast di dj Zaza dal nome “Spring break” in cui presenta l’album ” Free yo minds ” e racconta la sua storia artistica. Attualmente il rapper sta lavorando a nuovi singoli che usciranno prossimamente.

Instagram: https://www.instagram.com/tili_mc_fightinsoul

Facebook: https://www.facebook.com/share/AAR92Vgyrn1MWKaC/

YouTube: https://youtube.com/@aliasakatilimc?si=BryLsgL9u2dN7r_J

SoundCloud: https://on.soundcloud.com/Po1R7CwzvKoMDq6XA

