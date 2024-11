Al Teatro Vittoria Colonna di Marino “Thuarasi” e “Lacci Rossi” due spettacoli in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne la Direzione artistica di Giorgio Granito in accordo con l’Amministrazione Comunale ha programmato due spettacoli che si terranno nel prossimo week end.

Il primo THUARASI previsto per sabato 23 novembre 2024 alle ore 21,00 scritto e diretto da Daniela Mei: una originale riflessione della indigena Thajanara con Daniela Mei e Daniela Sistopaolo.

Il secondo LACCI ROSSI in scena domenica 24 novembre 2024 alle ore 18,00: due atti unici “Irrimediabilmente me” di e con Silvia Capradossi con la regia di Elettra Zeppi e “Rosaspina” da un’idea di Gabriele Ciciriello con Gabriele Ciciriello e Tatiana Tarsia.

THUARASI

La nostra civiltà vista dagli occhi di un’indigena della foresta amazzonica. Thuarasi è la storia vera dell’esperienza vissuta da Thajanara, capo tribù portata a Londra a vedere la cosiddetta civiltà.

Era il 1920, il progresso aveva già preso piede e soggiogato l’uomo occidentale. Le macchine, la produttività, la corsa al denaro e le tante comodità che hanno reso l’uomo schiavo dei suoi stessi desideri. Ieri come oggi. Oggi più di ieri. Ci siamo allontanati dalla natura. La tecnologia con i suoi oggetti pericolosi ha preso in ostaggio la mente di tutti noi. Thajanara racconta ciò che ha visto alla sua gente del villaggio, mettendola in guardia dall’Uomo Bianco, capace di sfruttare la Terra di cui è ospite, invece di onorarla e proteggerla. Il villaggio di Thajanara viveva in perfetta armonia con il Creato, cosa difficile da credere per noi al mondo di oggi. Ma la speranza non deve mai morire nel cuore di ognuno. Una piccola opera dal significato immenso.

IRRIMEDIABILMENTE ME

Non esistono colpe in una fanciulla, le responsabilità appartengono al mondo adulto. Irrimediabilmente me è un racconto profondo, coraggioso e intimo che trova la sua originalità in una forma moderna e al contempo lirica.

ROSASPINA

“Rosaspina” dà voce a tutte quelle donne che, al contrario della Bella Addormentata, hanno scoperto il loro carnefice dietro il Principe Azzurro.