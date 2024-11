Trasporti: da funzione a tutela Noleggio con conducente, Stati generali a Firenze 29 novembre

Roma, 19 nov 12:31 – (Agenzia Nova) – Dalla funzione primaria del noleggio con conducente alla tutela del comparto. Questi gli obiettivi principali degli Stati generali del noleggio con conducente che, per la prima volta nella storia, si riuniranno a Firenze il 29 novembre con tutti i vertici delle associazioni. In merito alla possibilità di una nuova legge del settore, le associazioni Ncc in occasione degli “Stati generali”, “saranno unite e determinate a ribadire la funzione primaria del noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea linea, a spiegare i paradossi discriminatori del sistema sanzionatorio a cui è assoggettato il comparto e il baratro su cui viene spinta l’intera categoria con l’attuazione dei decreti ministeriali collegati alla legge 12 del 2019, che non tutelano la mobilità di cittadini e turisti, ignorano l’esigenza di semplificazione delle imprese e disconoscono il principio di libera concorrenza”. È quanto si legge in una nota delle associazioni aderenti a Ora Ncc – Osservatori regionali autoservizi Ncc.

Operatrici e operatori Ncc provenienti da tutta Italia, isole comprese, “daranno il via ad un dialogo aperto con la politica e le istituzioni locali finalizzato a dare forza a un comparto produttivo che deve affrontare sfide importanti come la sostenibilità e l’innovazione tecnologica – prosegue la nota delle associazioni Ncc -. Inoltre, oltre ad avviare un cantiere nel qual tutti gli attori in campo si impegnano a dare un contributo per la creazione di un percorso di sviluppo e di crescita, gli Stati Generali del Noleggio con conducente, costituiranno una grande opportunità per reiterare la richiesta al Governo e alle istituzioni locali di aprirsi al comparto riconoscendone la funzione pubblica, l’utilità sociale e la valenza economica. E’ giunto il momento di superare e abbattere etichette e stereotipi che impediscono di conoscere l’essenza del servizio svolto sul territorio nazionale da 35 mila Ncc e la comprensione delle esigenze operative necessarie per migliorare i servizi rivolti all’utenza e rispondere in maniera adeguata alla crescente domanda di trasporto persone”, conclude la nota rilasciata delle associazione riunite in Ora Ncc.