La Bellezza si Fa Su Misura: Skin Care Luminescenth Ridefinisce la Cura della Pelle

In un mondo dove la cura della pelle è diventata una priorità, Skin Care Luminescenth si distingue per la sua proposta unica e innovativa: una linea di prodotti pensata per ogni tipo di pelle, dalle più delicate alle più esigenti. Questo progetto nasce dall’incontro tra Immacolata Salsano, make-up artist di grande esperienza, e un team di dermatologi chimici e professionisti del settore, che hanno lavorato insieme per sviluppare soluzioni mirate e altamente efficaci per ogni esigenza cutanea.

La filosofia alla base di Skin Care Luminescenth è quella di offrire beauty routine su misura, pensate per rispondere alle necessità specifiche di ciascun tipo di pelle. Ogni prodotto è studiato per agire in profondità, rispettando l’equilibrio naturale della pelle e creando routine quotidiane che non solo rispondono a necessità estetiche, ma contribuiscono anche al benessere della pelle nel lungo periodo.

La linea si articola in vari trattamenti, tutti pensati per adattarsi a pelle grassa, mista, secca o sensibile, garantendo risultati visibili e duraturi. Le beauty skin routine mirate sono state sviluppate per contrastare le principali problematiche cutanee, come i pori dilatati, l’invecchiamento cutaneo e le discromie.

Uno degli aspetti distintivi di Skin Care Luminescenth è la sua attenta formulazione, che prevede l’utilizzo di ingredienti testati dermatologicamente e con una percentuale di nickel pari a 0.00001%. Questo rende la linea sicura anche per le pelli più sensibili, minimizzando i rischi di reazioni allergiche e irritazioni, senza compromettere l’efficacia dei trattamenti.

Il contributo di Immacolata Salsano è stato fondamentale per rendere possibile questo progetto. Con la sua esperienza nel campo del make-up e della cura della pelle, ha contribuito a creare una linea che non solo risponde alle esigenze estetiche dei clienti, ma che rispetta anche i principi fondamentali della scienza dermatologica. Il suo approccio pratico e professionale si riflette in ogni singolo prodotto, creando una linea che non è solo di bellezza, ma che promuove anche un benessere cutaneo duraturo.

Skin Care Luminescenth rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo della cosmesi, una risposta concreta alle esigenze di chi desidera prendersi cura della propria pelle in modo efficace, sicuro e personalizzato. Grazie alla collaborazione con dermatologi chimici e alla visione di Immacolata Salsano, questa linea di prodotti ha creato delle Beauty Skin Routine che sono il cavallo di battaglia per una pelle sana, luminosa e perfetta ogni giorno.

http://luminescent.com/

Info@luminescenth.com

Referente: Imma Salsano

Cell. +393921073875