Roma, tutto pronto per la prima edizione di “Eccellenze Europee” di Assotutela

È tutto pronto per la prima edizione del premio “Eccellenze Europee”, organizzato e promosso dal presidente dell’Associazione AssoTutela Michel Emi Maritato, che si svolgerà il prossimo mercoledì 27 novembre a partire dalle ore 15 presso la sede di collegamento del Parlamento Europeo, in via Quattro Novembre, 149, a Roma.

Una ramificazione importante dell’evento già esistente da oltre 14 anni, “Eccellenze Italiane”, ormai diventato punto di riferimento tra gli appuntamenti istituzionali del nostro paese. “In questa nuova veste – spiega il presidente Maritato – il premio Eccellenze Europee, dedicato al deputato David Maria Sassoli, scomparso prematuramente l’11 gennaio del 2022, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti premiati e provenienti dai 27 Stati membri”. Madrine dell’evento saranno la presentatrice Eleonora Daniele e l’Onorevole Stefania Pezzopane. Sarà presente anche la Professoressa Maria Paola Pagnini, Presidente del Comitato di selezione del Premio unitamente alla Professoressa Angela Napoli e ad altri Professori nonché membri del comitato. A moderare la kermesse, il giornalista Fabio Camillacci.

In apertura la Banda dell’Esercito Italiano, anche essa premiata, suonerà l’Inno Europeo e quello Italiano. Tra i Capi di Stato maggiore presenti esimi personaggi della Difesa, dell’Esercito e della Marina Militare. Previste, inoltre, le presenze del Questore di Roma Roberto Massucci e del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini; mentre per Roma Capitale saranno presenti, in rappresentanza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e della polizia locale di Roma, il Comandante Generale Mario De Sclavis.



Tantissime le Istituzioni previste, come il ministro dell’Iraq Abbas Jabr Almaliky, la Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio, l’Onorevole Martina Semenzato, l’On Luisa Regimenti, l’On. Rachele Mussolini, i capogruppi di Italia Viva On. Maria Elena Boschi e l’On. Matteo Renzi, il Capo Gabinetto Ministro Istruzione Valditara, Giuseppe Recinto, la Consigliera di Roma Capitale e delegata alle Politiche Sociali -partecipazione e pp.oo. della Città Metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini, il Consigliere Ministro Difesa, Gianfranco Paglia e il già Senatore Nicola Morra. Interverranno anche autorevoli esponenti del mondo giudiziario come Valerio de Gioia e Catello Maresca, e delle Forze dell’Ordine quali Francesco Paolo Sisto – Vice Ministro Giustizia, il Presidente Giovanni Russo -Capo DAP-, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, il Generale Pasquale Preziosa (già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare), il già Capo dei Servizi Segreti Paolo Paoletti, Angelo Barbato Vice-Sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria il N.I.C, il Commissario capo della Polizia di Stato, Angela Di Salvo e il Colonnello Carlo Calcagni -Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano. E ancora: il Presidente della Cri, Rosario Maria Gianluca Valastro, e Medici Senza Frontiere, con il Presidente Monica Minardi. Per le autorità religiose invece, interverranno l’Imam Ataul Wasih Tariq -Ahmadiyya Muslim Jama’at Italia, Don Gaetano Saracino e Don Cosimo Schena. Non potevano mancare, poi, il mondo universitario con i Rettori di Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron, della Ca’ Foscari di Venezia Tiziana Lippiello e il Prof. Matteo Lorito, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e il mondo quello sport con la campionessa Europea di pugilato Silvia Bignami, accompagnati dalla Scuola di ballo città di Roma.

Da sottolineare come, nella edizione di Eccellenze Europee, saranno premiati i Sindaci Roberto Di Piazza, Sindaco di Trieste, Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, e Samo Turel, sindaco di Nova Gorica. Riconoscimenti anche per il Geografo Michel Korinman, il Prof. Anton Gosar, il Direttore Generale dell’Enea, Ing. Giorgio Graditi, il Presidente de ‘’DiCultHer’’ Carmine Marinucci. Molti i ricercatori scienziati e medici come l’epatologo Claudio Tribelli, lo Psichiatra Antonino Tamburello, la Psicologa Barbara Fabbroni, lo psichiatra Alberto D’argenio, la dotterssa Patrizia Marletta e il Presidente della You Lung Accademy, Antonio Lugini. Ulteriori riconoscimenti verranno attributi anche a importanti esponenti del mondo istituzionale, politico, culturale, sociale provenienti dai paesi dell’Unione Europea.