Nasce la Comunità Giovanile SPAZIO RESTART di Sacrofano: Sabato 16 novembre alle 16:00 l’open day del progetto

L’associazione CIAO LAB APS, in collaborazione con il Comune di Sacrofano, la Parrocchia di Sacrofano e l’associazione Siamo Sacrofano, promuovono il progetto “Spazio Restart”, al fine di creare una Comunità Giovanile sul territorio.

Il progetto sarà realizzato con il contributo della Agenzia Italiana per la Gioventù e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Uno spazio dedicato ai giovani che, partendo dal loro coinvolgimento diretto e dalla comprensione dei loro bisogni, offra opportunità di crescita attraverso attività interattive e stimolanti: laboratori, workshop, corsi, attività artistiche e culturali.

Iniziative progettate per facilitare l’aggregazione giovanile, migliorare la consapevolezza delle proprie capacità, promuovere l’espressione creativa e la gestione delle emozioni.

L’obiettivo è non solo contrastare la carenza di spazi e opportunità, ma fornire ai giovani conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita civile e sociale, migliorando così il loro benessere e la loro integrazione nella comunità locale, oltre che l’occupabilità, mediante l’accrescimento di competenze specifiche.

L’ampia offerta di corsi e laboratori gratuiti a cui ragazzi e ragazze tra i 16 ed i 25 anni, residenti sul territorio, potranno partecipare fa riferimento ad un vasto campo di materie ed interessi:

Corso base di grafica per il web e per i social

Corso base di fotografia

Corso Scrivere un blog

Corso di scrittura creativa

Corso pratico di Social Media Management e social network delle immagini

Corso di Fumetto

Corso base di inglese

Laboratorio teatrale

Sabato 16 novembre, presso la Biblioteca comunale di Sacrofano in Piazza Ugo Serata, a partire dalle ore 16:00, ci sarà la presentazione ufficiale dell’iniziativa, ed il relativo Open Day.

“La Comunità Giovanile – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Sacrofano Vanda Braghetta – è una risposta importante alle esigenze del mondo giovanile, affinchè possa trovare spazi e momenti di aggregazione e crescita personale, vivendo il nostro territorio, senza essere costretti ad andare altrove. Giovani integrati e partecipi della vita civile sono un patrimonio prezioso per tutta la comunità di Sacrofano. Sono certa che questa Comunità Giovanile sarà anche un presidio educativo ed un riferimento per le famiglie”.

“Dare ai ragazzi ed alle ragazze che vivono in realtà territoriali piccole e fuori dai tradizionali circuiti educativi, culturali e di svago, propri delle grandi città, opportunità di formazione, crescita e socializzazione – sottolinea il Segretario Generale dell’associazione CIAO LAB APS Simone Forte – è per noi un obiettivo prioritario. Le Comunità Giovanili sono una risposta a tutto questo, oltre che uno strumento capace di dare alle nuove generazioni un rinnovato protagonismo sociale, mettendo alla prova meriti, talenti e passioni, per il benessere complessivo

