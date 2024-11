Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 6 al 12 novembre 2024

Tra nuove mostre, eventi e aperture straordinarie, sono tante anche questa settimana le occasioni per vivere e scoprire il patrimonio storico-artistico della città grazie alle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Dal 6 novembre e fino al 9 gennaio 2025, al Museo di Roma in Trastevere sarà visitabile la mostra fotografica Testimoni di una guerra. Memoria grafica della Rivoluzione Messicana. L’esposizione, organizzata dall’Ambasciata del Messico in Italia in occasione della commemorazione dei 150 anni delle relazioni diplomatiche tra Messico e Italia, ripercorre le tappe fondamentali del primo conflitto sociale del xx secolo attraverso una significativa selezione di immagini provenienti dall’Archivio Casasola di Città del Messico. https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/testimoni-di-una-guerra

E sempre al Museo di Roma in Trastevere prende il via questa settimana un ciclo di Incontri con gli autori nell’ambito della mostra Roma ChilometroZero, cinque appuntamenti in programmafino al 13 febbraio 2025 per approfondire i 15 progetti fotografici esposti insieme agli artisti che li hanno realizzati. Giovedì 7 novembre, alle 17.30, i primi a incontrare il pubblico saranno Gianni “Gianorso” Rauso, Matteo Capone e Clelia Carbonari.

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/incontro-con-gianni-gianorso-rauso-matteo-capone-clelia-carbonari

Ingresso con prenotazione consigliata allo 060608 fino a esaurimento posti disponibili (max 70 partecipanti). Entrata gratuita nella sola Sala Multimediale, sede dell’incontro. Il programma completo: https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/incontri-con-gli-autori-nellambito-della-mostra-roma-chilometrozero

Nuovo appuntamento con Libri al Museo, rassegna di presentazioni editoriali dedicate al mondo dell’arte ospitata nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi. Giovedì 7 novembre alle 17.00, l’autore Maurizio Ficari presenterà il volume Lapicidi e marmorari. Scultura architettonica umbra e opus sectile cosmatesco nell’età di Innocenzo iii (Cierre edizioni, 2024). Con Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Francesco Gangemi (Università degli Studi di Bergamo) e Manuela Gianandrea (Sapienza Università di Roma). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

https://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/lapicidi-e-marmorari-scultura-architettonica-umbra-e-opus-sectile-cosmatesco-nellet-di

Proseguono i Concerti di musica da camera, rassegna autunnale di concerti gratuiti a cura di Roma Tre Orchestra in programma fino al 28 dicembre al Museo Pietro Canonica e al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. A esibirsi, alcuni tra i più brillanti musicisti e interpreti contemporanei affiancati dalla Roma Tre Orchestra Ensemble. Due gli appuntamenti del fine settimana, entrambi al Museo Pietro Canonica. Sabato 9 novembre, Un insolito trio composto da Jan Wilhelm Bennefeld al clarinetto, Bar Zemach al corno e Francesco Micozzi al pianoforte accompagnerà gli ascoltatori tra le sinfonie di Franz Schubert, Gustav Mahler e Carl Reinecke. https://www.museocanonica.it/it/mostra-evento/un-insolito-trio-0

Nella stessa sede, domenica 10 novembre, Domenico Bevilacqua e Giovanni Bertolazzi eseguiranno al pianoforte Le parafrasi da concerto di Franz Liszt, trascrizioni virtuosistiche del grande compositore ungherese elaborate dal Tristano e Isotta di Richard Wagner e da alcune celebri melodie di Giuseppe Verdi tratte, tra le altre, dal Rigoletto, dal Trovatore e dall’Aida.

https://www.museocanonica.it/it/mostra-evento/le-parafrasi-da-concerto-di-franz-liszt

Inizio concerti ore 12.00. Ingresso libero al museo e all’evento fino a esaurimento posti. Il programma completo: https://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/concerti-di-musica-da-camera-al-museo-bilotti-e-al-museo-pietro-canonica

Rimaniamo a Villa Borghese per un nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna Le Ville raccontano, ciclo di visite e conferenze per promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle ville e dei parchi storici di Roma, che venerdì 8 novembre alle 17.30, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, offrirà l’opportunità di approfondire, insieme a Claudio Crescentini, un’opera di Andy Warhol che fa parte della collezione permanente del Museo, il ritratto Madre e figlia: Tina e Lisa Bilotti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

https://www.museocarlobilotti.it/it/didattica/un-andy-warhol-al-museo-carlo-bilotti-all-aranciera-di-villa-borghese-0

Dedicato alla promozione e alla conoscenza della scrittura al femminile, prosegue il ciclo Le parole delle scrittrici, ospitato presso la Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere. Venerdì 8 novembre alle 17.00, Raffaella Pastore (Università degli Studi Internazionali di Roma – unint) approfondirà la figura di Maria Žukowa: una penna nella Russia zarista, tra le poche donne distintesi nel panorama letterario russo primo-ottocentesco. Entrata gratuita solo nella Sala Multimediale sede dell’incontro.

https://www.museodiromaintrastevere.it/it/didattica/maria-ukowa-una-professionista-della-penna-nella-russia-zarista

E come ogni secondo sabato del mese, sabato 9 novembre alle 10.00 e alle 11.00, tornano le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere nel quale lo scrittore ha trascorso la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 persone per gruppo). L’ingresso alla casa museo e la visita sono gratuiti.

https://www.casaalbertomoravia.it/it/didattica/visita-alla-casa-museo-alberto-moravia-novembre-2024

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Giovedì 7 novembre alle 15.15, le Passeggiate romane, itinerari alla scoperta di Roma moderna e contemporanea, ci condurranno alla scoperta del Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana lungo un percorso che, dall’arco di accesso di via di Villa Pepoli, raggiunge il cancello dove inizia il sentiero che costeggia il tracciato delle Mura Aureliane. Appuntamento in via Lucio Fabio Cilone, al termine della via. L’attività è gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito per i possessori di Roma mic Card, e non è adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti).

https://sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-21

Da non perdere, inoltre, le due aperture straordinarie in programma domenica 10 novembre. A partire, alle 11.30, dalla visita con interprete lis Pellegrini a Monte Mario ai Casali Mellini e ai resti della trecentesca chiesetta della Santa Croce, realizzata nel punto dove i pellegrini si fermavano a rendere grazie per aver superato le difficoltà del lungo viaggio. Appuntamento in viale del parco Mellini, 1. Attività gratuita per tutti con prenotazione consigliata allo 060608 (max 25 partecipanti). https://www.sovraintendenzaroma.it/content/pellegrini-monte-mario-la-chiesetta-della-santa-croce

Alla stessa ora è in calendario una visita con interprete lis alla Porta del Popolo con ingresso al Centro di Documentazione del Sito Unesco di Roma, che ha sede all’interno della struttura. Dopo una breve sosta all’esterno del monumento per illustrarne la storia, i visitatori saranno condotti all’interno fino a percorrere il camminamento superiore con affaccio sulla piazza. Appuntamento nei pressi del fornice di sinistra della Porta, lato piazza del Popolo. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/porta-del-popolo-ingresso-al-sito-unesco-di-roma-15

Per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma mic Card, mercoledì 6 novembre alle 17.00, visita con interprete lis alla mostra Roma pittrice. Artiste al lavoro tra xvi e xix secolo, ospitata nelle sale al primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi. Un grande percorso tra le circa 130 opere, molte delle quali esposte per la prima volta, riconducibili a 56 pittrici, scultrici e architette attive nella Capitale tra il Cinquecento e la fine dell’Ottocento. Attività gratuita dedicata esclusivamente ai possessori di Roma mic Card e alle persone sorde, con pagamento del biglietto di ingresso alla mostra a tariffazione vigente. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 14 partecipanti). https://www.museodiroma.it/it/didattica/amici-roma-pittrice

Per il ciclo Archeologia in Comune, domenica 10 novembre alle 11.30 i visitatori saranno accompagnati alla scoperta del Sepolcreto Ostiense, l’unica parte oggi visitabile di una vasta necropoli romana in uso dal i secolo a.C. fino al iv secolo d.C. Appuntamento all’ingresso da Parco Schuster, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura. Visita gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso a tariffazione vigente, gratuito per i possessori di Roma mic Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti).

https://sovraintendenzaroma.it/content/visita-al-sepolcreto-ostiense-2

Per tutto il mese di novembre, inoltre, dalla mattina e fino al pomeriggio, si potrà partecipare alla Circo Maximo Experience, l’emozionante visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità, il Circo Massimo. Attraverso l’ausilio di visori 3D, il visitatore potrà immergersi totalmente nella storia del sito grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Le visite, la cui narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese, si svolgono dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16 (ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50). Biglietti pre-acquistatili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (tutti i giorni ore 9-19).

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – mercoledì 6 novembre alle 16.00; giovedì 7 e martedì 12 novembre alle 17.00); Ritorno alla Stelle (mercoledì 6 e sabato 9 novembre alle 17.00; giovedì 7, venerdì 8 e martedì 12 novembre alle 18.00; domenica 10 novembre alle 11.00 e alle 16.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (mercoledì 6 novembre alle 18.00; venerdì 8 e martedì 12 novembre alle 16.00; sabato 9 novembre alle 11.00 e alle 18.00; domenica 10 novembre alle 10.00); Space Opera (giovedì 7 novembre alle 16.00; venerdì 8 e domenica 10 novembre alle 17.00; sabato 9 novembre alle 10.00); La Notte stellata (sabato 9 novembre alle 16.00; domenica 10 novembre alle 18.00). Per i bambini e le famiglie, infine, sabato 9 e domenica 10 novembre alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

