INAUGURAZIONE E STAGIONE 2024-2025 DEL TEATRO VITTORIA COLONNA DI MARINO(RM)

Venerdì 8 novembre 2024 alle ore 18.00 verrà inaugurato a Marino (RM) il nuovo Teatro

Comunale “VITORIA COLONNA” presso Villa Desideri intitolato alla omonima nobile poetessa nata a Marino nel 1492, donna culturalmente affascinante a cui si legarono nomi importanti del Rinascimento come Michelangelo Buonarroti, Ludovico Ariosto, Jacopo Sannazzaro e molti altri.

Rimasto chiuso per importanti opere di ristrutturazione fortemente volute dall’Amministrazione comunale, è stato completamente rinnovato dalle quinte, al calpestio di scena, alle poltroncine ed oggi dispone di 200 posti.

L’inaugurazione dell’8 novembre vedrà la partecipazione dell’Assessore alla Cultura della Regione Lazio On. Simona Baldassarre, presenti anche la dott.ssa Maria Emanuela Bruni, reggente della Fondazione MAXXI e del dott. Luca Fegatelli, Direttore della direzione regionale della cultura.

A seguire, il progetto a cura dell’artista Vito Riccardi che presenterà l’opera contemporanea luminosa realizzata in plexiglass “Fantastica Vittoria” collocata presso il Teatro.

Ad aprire la programmazione teatrale presentata a cura dell’Associazione Trousse, con la direzione artistica di Giorgio Granito, ”M’accompagno da Me” di e con Michele La Ginestra, un coinvolgente one man show che regala grandi risate, sorrisi, e un po’ di commozione, a chi ha deciso di passare una serata “con” il Teatro.

Il Direttore artistico Giorgio Granito ha realizzato un cartellone di 23 spettacoli dedicato soprattutto alla commedia ed alla comicità, con i suoi migliori autori e con la partecipazione di bravissimi artisti e compagnie di valore, da Alessandro Benvenuti, a Franco Oppini, a Marco Cavallaro, allo stesso Michele La Ginestra, ad eccellenti comici come Luciano Lembo & friends.

Il Teatro per famiglie e bambini avrà il suo spazio con appuntamenti specifici.

All’interno del programma ha inserito alcuni eventi di riflessione quali gli spettacoli in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, un focus su Pirandello con i suoi atti unici, uno sguardo sulla grande letteratura mondiale con la rappresentazione del magnifico Anna Karenina.

Il Sindaco, il Direttore Artistico e l’Amministrazione comunale tutta intendono, così, realizzare un vero e proprio Hub culturale di riferimento per tutta la zona del Castelli romani offrendo un cartellone di qualità ed aprendo il Teatro alle migliori proposte del Territorio.

Queste le parole del Primo cittadino Stefano Cecchi: “Come Amministrazione abbiamo voluto restituire il giusto lustro a questo luogo di spettacolo. La sua riapertura rappresenta un evento importante per la vita culturale di tutta la città, con la finalità di sottolineare l’opportunità che questo sito rappresenta per tutti i cittadini. Un luogo completamente nuovo che lascia il pubblico libero di sognare, riflettere ed emozionarsi.”