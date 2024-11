Francesco Chiavazzo – Il romanzo “Utopia – Zero Money”

Un viaggio introspettivo fra l’oscurità e l’incanto della città

Lo scrittore Francesco Chiavazzo pubblica il suo romanzo in self “Utopia – Zero Money”, disponibile per l’acquisto dal 12 gennaio 2024. La storia è ambientata nella città di Utopia, dove il protagonista Leonardo trova un vero e proprio rifugio. Nonostante il cielo riesca a mantenere i segreti di chiunque lo fissi, ad un certo punto, il passato torna a bussare alla porta di Leonardo e l’incanto della città svanisce, mostrando una tela intricata fra il tempo scorso, il presente e il futuro. Leonardo diventa un viaggiatore intrappolato tra mondi, che si ritrova a fronteggiare il proprio destino fra le ombre minacciose della città. Quando l’uomo trova riparo nella grotta dietro la cascata, con il fuoco come unico compagno, decide di scoprire qualche dettaglio in più sul suo passato e cerca di mettere ordine a tutti quei frammenti confusi.

Il destino ha in serbo per lui un incontro magico: seduto attorno al fuoco, Leonardo arriva alla consapevolezza che la vita è come un falò, dove ogni scintilla rappresenta un momento irripetibile, una scelta fatta, un’emozione vissuta. Tuttavia, ogni fiamma si dissolve nel buio, portando con sé una parte di sé stessa. La realizzazione fa nascere in lui l’urgente necessità di fare i conti con il suo passato, di abbracciare le sfide e lasciare andare ciò che è destinato a perdersi, decide di coltivare quella fiamma, e trovare un senso al caos che lo circonda.

In “Utopia” il lettore è invitato a seguire il viaggio di Leonardo attraverso mondi incantati e introspezione, dove il fuoco diventa un catalizzatore per la rinascita e la scoperta di un significato più profondo nella trama intricata della sua esistenza.

