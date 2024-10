Nasce la Fondazione F.A.M. ETS – Fondazione Fernando Arte Mangone Ente del Terzo Settore

Arte e cultura per il territorio e la comunità, in un percorso di valorizzazione delle radici e di innovazione creativa

La Fondazione F.A.M. ETS – Fondazione Fernando Arte Mangone diventa realtà. Un sogno che si traduce in una realtà innovativa, che fonde passione e impegno per l’arte in un progetto che intende lasciare un segno profondo nella comunità artistica e nel territorio del Cilento, con un ampio respiro nazionale e internazionale. Presentata ufficialmente dalla Presidente Anna Coralluzzo in occasione della mostra “Segni Epocali”, la Fondazione FAM si inserisce nel dibattito internazionale sulla contemporary art, in una stretta connessione tra espressione artistica e natura, raccogliendo l’eredità artistica di Fernando Mangone. Rientrato nella sua terra d’origine dopo anni di attività internazionale, Mangone desidera che la Fondazione diventi un luogo di incontro e crescita per tutti, con una visione ambiziosa in cui arte, storia e natura possano dialogare e generare cambiamento e inclusione, con un impatto positivo sull’umanità.

La Fondazione F.A.M. trae ispirazione dalla storia personale del pittore Fernando Mangone, che, dopo anni di intensa attività artistica a livello globale, ha deciso di tornare nel suo amato Cilento per fondare un’istituzione che, oltre a custodire la sua opera, si propone come punto di riferimento culturale, radicata nel profondo legame dell’artista con l’habitat naturale e la propria terra d’origine. La Fondazione mira, infatti, a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, promuovendo il dialogo fra tradizione e innovazione, tra classicismo e avanguardie.

“La Fondazione F.A.M. intende essere una voce attiva nel mondo dell’arte, creando un legame forte con l’area vasta cilentana, divenendo centro propulsore culturale aperto a tutti” – dichiara la Presidente Anna Coralluzzo. “Attraverso le nostre iniziative vogliamo ispirare una nuova generazione di artisti e rafforzare il senso di appartenenza e di identità, rispettando sempre le radici da cui tutto parte”.

Tra gli obiettivi primari della Fondazione F.A.M. vi è quello di promuovere un’arte accessibile e inclusiva, capace di fungere da leva di crescita e di cambiamento per le comunità e di ispirare soprattutto i giovani e le fasce sociali più deboli. Attraverso mostre, seminari ed eventi culturali, la Fondazione si propone di offrire a tutti gli appassionati d’arte uno spazio di espressione e scoperta, incoraggiando nuove prospettive e scambi culturali.

Il Vicepresidente Nicola Arpaia aggiunge: “Questa Fondazione è un’opportunità per far crescere la nostra comunità attraverso l’arte e la cultura, uno strumento essenziale per l’evoluzione sociale. Con il nostro programma inclusivo, puntiamo a rendere l’arte accessibile e a incoraggiare il dialogo e la creatività, specialmente tra i giovani. La FAM intende creare, sperimentare, ispirare le nuove generazioni. Esplorare nuovi linguaggi, recuperando il senso della meraviglia e dello stupore, generando una rivoluzione creativa. Al centro l’essere umano e le sue infinite potenzialità”.

L’arte di Fernando Mangone, con il suo stile vibrante e ribelle, si ispira alle radici, alla memoria e all’identità, dimostrando come il passato possa essere una luce guida per il futuro. La sua pittura energica, fatta di colori intensi e movimento, è un inno al rispetto per le proprie radici e per il legame con la terra, senza rinunciare a un linguaggio artistico innovativo. In quest’ottica, la Fondazione proseguirà il suo percorso, sostenendo iniziative che coniugano creatività e sostenibilità e che valorizzano il rapporto tra uomo e ambiente.

La Fondazione F.A.M. ETS è diretta da un team di esperti e appassionati: la Presidente Anna Coralluzzo guida l’ente, affiancata dal Vicepresidente Nicola Arpaia, il maestro Fernando Mangone e i membri Carmine Mangone, Antonio Bassi, Francesco Cuomo, Franca Maglio, Mariano Fortunato, Carmelo Pizzolante e Sergio Parisi. Relazioni Esterne Barbara Landi.

La Fondazione F.A.M. ETS rappresenta non solo la celebrazione della carriera di Fernando Mangone, ma anche il lancio di un progetto ambizioso: giornate di studio, esibizioni personali e collettive, eventi con artisti e studiosi, e pubblicazioni mirate sono solo alcune delle iniziative che la Fondazione promuoverà per stimolare la produzione artistica e contribuire alla crescita culturale della comunità. Attraverso un impegno costante e una profonda dedizione, la Fondazione F.A.M. si prefigge di diventare un faro culturale, aperto a tutti coloro che credono nel potere trasformativo dell’arte e nella cultura come strumento di crescita per il presente e il futuro.