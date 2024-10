“UNA STORIA PER IL CINEMA”, AL VIA LA SESTA EDIZIONE

Dopo il successo delle precedenti edizioni, a partire dal 1° novembre 2024 è possibile iscrivere la propria opera alla sesta edizione di “Una Storia per il Cinema”, il primo concorso letterario che trasforma le storie, i romanzi e i racconti in opere audiovisive. Un’opportunità unica per gli autori emergenti che sognano di vedere le proprie parole proiettate sul grande schermo e per tutti coloro che cercano un’opportunità per far conoscere il proprio libro.

Una Storia per il Cinema è un premio autonomo e indipendente promosso da CineHeart, che accoglie sia opere edite che inedite, sceneggiature, soggetti cinematografici e racconti originali in lingua italiana.

Le iscrizioni per la sesta edizione saranno aperte dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2024. I 20 finalisti e i tre vincitori verranno annunciati entro la fine di agosto 2025.

Una caratteristica distintiva di questo premio è la sua dedizione a dare visibilità ai finalisti. Le copertine, sinossi, interviste, link per l’acquisto e recensioni delle opere selezionate, saranno pubblicate sui vari media, offrendo una vetrina preziosa per gli autori. Ma la grande novità di quest’anno è che tutti gli iscritti potranno raccontare la loro storia in un video di 30 secondi, che sarà divulgato sui social del concorso.

Ma quali sono i premi di “Una Storia per il Cinema”?

Non si tratta della solita targa, ma di opere che potranno davvero trasformare il destino dei partecipanti:

Primo Premio: La produzione di un film o di una serie basata sulla storia vincitrice. Questa è l’opportunità di vedere la propria narrativa prendere vita sul grande schermo. Secondo Premio: La realizzazione di un audiolibro della storia vincitrice. L’audiolibro è una forma narrativa sempre più popolare e accessibile a un vasto pubblico. Terzo Premio: La partecipazione a un corso professionale di sceneggiatura. Un’opportunità di crescita e apprendimento per gli aspiranti sceneggiatori.

Inoltre, l’organizzazione del concorso si riserva la possibilità di stabilire ex aequo e di istituire ulteriori premi, rendendo il concorso ancora più interessante per i partecipanti.

Per iscriversi a “Una Storia per il Cinema”, è necessario pagare una quota di iscrizione di €80,00 per la prima opera presentata. Questo importo include anche l’iscrizione all’associazione CineHeart per un anno (del valore di €5). Per ogni ulteriore opera presentata, la quota di partecipazione sarà di €75,00.

“Una Storia per il Cinema” rappresenta un’opportunità unica per gli autori che non si accontentano di tenere la loro opera chiusa in un cassetto o sugli scaffali di una libreria, ma desiderano offrirle un volto, un’anima, dei colori.

Grazie all’impegno dei volontari della giuria popolare e della giuria tecnica, questo concorso letterario è un trampolino di lancio per autori intraprendenti e talentuosi.

Per iscriversi al concorso, basta collegarsi al sito del premio www.unastoriaperilcinema.com dove è disponibile il bando ufficiale.