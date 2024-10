Gipsy Fiorucci – Fuori il nuovo singolo “Unico In Questo Universo”

L’eclettica artista umbra lancia un potente slogan dall’essenza universale abbracciando vecchie e nuove generazioni: “Io non sono diverso, sono unico in questo universo!”

A partire dal 23 ottobre è in radio in promozione nazionale e internazionale e su tutti gli stores digitali, il nuovo singolo “Unico In Questo Universo”, un brano dall’essenza universale e dall’anima rock che racchiude sonorità graffianti ed incisive volte a veicolare con assoluta energia e potenza comunicativa ed espressiva un vero e proprio slogan: “Io non sono diverso, sono unico in questo universo”. Dedicato soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni, il brano è volto a promuovere l’inclusione in tutte le sue forme, sottolineando al tempo stesso il valore prezioso dell’unicità, che ci permette di manifestare nel mondo i doni e i talenti che ci contraddistinguono per vivere una vita in piena gioia e autenticità, ed essere così un faro nella notte non solo per noi stessi, ma anche per le persone che incontriamo lungo il cammino.

Lo slogan “Io non sono diverso, sono unico in questo universo”, può essere definito rivoluzionario nel suo nobile intento; un brano talmente “universale” da abbracciare tante tematiche sensibili e preoccupanti che affliggono oggigiorno la società e in particolar modo il mondo dei giovani quando affrontano la delicata fase dell’adolescenza, in cui spesso si trovano persi, vulnerabili e senza punti di riferimento.

Il brano, di cui l’artista è anche unica autrice e compositrice, promuove l’inclusività in ogni sua forma, sottolineando il prezioso valore dell’unicità e allo stesso tempo ci allontana da ogni tipo di omologazione o vincolo… Parole cariche di speranza e conforto che vanno ad abbracciare temi come: bullismo, disturbi alimentari, soprusi e violenze di qualunque genere, il credere in sé stessi e nelle proprie potenzialità, l’importanza di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà e il coraggio di rimanere fedeli alla propria vera natura camminando sempre a testa alta! Una canzone che affronta la diversità non come un limite, ma come trampolino di lancio per prendere consapevolezza dentro di noi del fatto che più che “diversi”, siamo “unici”, “divini”, “speciali”, ed “irripetibili” in tutto il nostro essere e in tutto lo splendore delle nostre potenzialità.

Ascolta il brano

https://found.ee/unicoinquestouniverso

Cantautrice, autrice, speaker radiofonica e suonoterapeuta vibrazionale con lo strumento del Monocorda armonico, Gipsy Fiorucci, che incarna appieno l’espressione del pop mistico e spirituale in tutte le sue sfumature, diffonde il potere trasformativo, evolutivo e terapeutico della musica e del suono, promuovendo da sempre il valore dell’unicità e favorendo la riconnessione con il frammento divino che vive dentro ognuno di noi.

Un progetto importante che Gipsy Fiorucci sta presentando e promuovendo anche nelle scuole, nei teatri e in diversi centri di varia tipologia e genere, attraverso eventi mirati alla divulgazione e promozione di tali valori fondamentali. E, come recita il brano e il progetto “Fiamma dell’Unicità”, fondato dalla stessa artista, per divulgare il valore dell’unicità anche attraverso una linea di abbigliamento dedicata e intrisa di vibrazioni positive: “Difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere!”

L’artista umbra, da sempre impegnata nel sociale e attenta alle varie tematiche ad esso collegate attraverso la divulgazione di messaggi contenuti nelle sue canzoni, è reduce da importanti premi e riconoscimenti che nell’ultimo periodo hanno valorizzato il suo talento arricchito di grande sensibilità, carisma e originalità; tra questi il premio “Roma Videoclip In Tour” ad ottobre 2023, il “Festival d’autore Pianeta Donna” a gennaio 2024 che la vede vincitrice per la sezione musica e videoclip con una menzione speciale anche rivolta al look e il premio “UmbriaRoma 2024” in Campidoglio a giugno 2024, che ha lo scopo di rappresentare e diffondere i valori culturali e spirituali della regione Umbria con l’obbiettivo di dare il giusto riconoscimento alle persone che li hanno incarnati pienamente anche e soprattutto come esempio per le generazioni future.

Link utili

Web Site: www.gipsyfiorucci.com

YouTube: https://youtube.com/user/martafiorucci

Facebook: https://www.facebook.com/Gipsyofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/gipsyfiorucci_official/

TikTok: https://www.tiktok.com/@gipsyfiorucciofficial?_t=8hMSPpdYSxd&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/11kQLnTGWWxzIPNBlTm4F5?si=SmNQrUIYQRi-tnkRkYoJHA

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: