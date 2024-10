Clarice Page – Il nuovo romanzo “Feather – Legati dal destino”

Una profezia d’amore a cui è impossibile sottrarsi

La scrittrice Clarice Page, pseudonimo di Chiara Vincenzi, pubblica il suo nuovo romanzo “Feather – Legati dal destino” per la collana Muse Romance, disponibile dal 20 ottobre 2024. Clarice afferma di aver avuto l’ispirazione “in una notte di mezz’estate” e il libro, come una fiamma ardente, è divampato, chiedendo di essere trascritto per raccontare di due cuori in tormento.

La storia è incentrata su Fea Keller, una giovane di bellezza magnetica e misteriosa. Con i suoi occhi color ametista, cattura l’attenzione di chiunque, anche se preferisce restare lontana dai riflettori, concentrandosi sul suo lavoro come docente universitaria. È indipendente, riservata, ma c’è qualcosa in lei che sembra sempre sul punto di esplodere. Therence Pride, invece, è un seduttore nato. Figlio di una nobile famiglia, abituato a infrangere cuori senza troppe remore, è affascinante, sicuro di sé, e sa esattamente come ottenere ciò che vuole. Abituato a un mondo fatto di misteri, non si aspetta di incontrare Fea, che lo mette continuamente alla prova. Quando strane apparizioni minacciano il villaggio di IllStone, le loro strade si incroceranno inesorabilmente.

L’attrazione è immediata e travolgente, quasi insopportabile, ma entrambi cercano di mantenere il controllo. La tensione cresce, ogni sguardo diventa una sfida, ogni tocco accidentale accende il desiderio. Ma, mentre si scontrano e si provocano, capiscono che c’è molto di più in ballo di un semplice gioco di seduzione: una profezia a cui non si possono sottrarre. Collaborare sarà inevitabile, ma opporsi a un destino già scritto sarà la vera battaglia.

“Feather – Legati dal destino è approdato nella mia mente durante questa estate, nel mese di agosto per la precisione…

… Agli albori dei miei primi appunti ritrovai, durante una passeggiata, una bellissima piuma nera dai profili quasi argentati; qualche giorno dopo fu il turno di una splendida e morbida piuma bianca. E mentre tracciavo le successive note del libro, i simboli che trovavo apparivano sempre più esplicitamente (un po’ come accade per Fea quando si ritrova a realizzare i suoi incantesimi). Personalmente, scrivere è al pari di una bellissima magia dove tutto si trasforma sotto la sapiente luce delle parole. Una meravigliosa alchimia….

… Dimenticavo. Sapete cosa ho trovato il giorno stesso in cui ho concluso la stesura del romanzo? Tre bellissime piume scure bordate di candide sfumature. Ma una di queste era per metà bianca e metà nera. Un bellissimo connubio di amore.” Clarice Page

Storia dell’autrice

Chiara Vincenzi nasce a Mantova e, attualmente, risiede in Alta Val Seriana, in provincia di Bergamo. Da sempre appassionata di disegno, negli anni duemila approfondisce lo studio per l’arte e la cultura diplomandosi in restauro antico, ma senza mai abbandonare l’interesse per la grafica e l’illustrazione; in un secondo momento realizza uno stage in Toscana presso uno studio di grafica per libri scolastici, acuendo l’attenzione verso il mondo editoriale. La vera e propria avventura inizia nel 2010 con il Ciliegio edizioni,con la quale pubblici diversi libri per bambini, sia in qualità di illustratrice sia di scrittrice. Nel 2014, viene selezionata nella rosa degli autori partecipanti alla prima edizione Premio Strega Ragazzi, con il libro per bambini “Il topolino Noè”. Qualche anno dopo, arriva la collaborazione con A.Car edizioni, in veste di illustratrice; in seguito, prenderà il via il progetto personale “Strega per metà” trilogia fantasy per la collana Fantasy Book – Young Adult. In qualità di collaborazioni editoriali, si affaccia anche nell’ambito scolastico con Mannarino edizioni,illustrando progetti di narrativa. Il libro didattico per cui ha illustrato la copertina e le pagine interne “Il segreto dei Longobardi” scritto da Delfino Tinelli, ha ricevuto il premio Marchio di Qualità Anno 2023 all’interno della Fiera per la Microeditoria di Chiari. Successivamente, si instaura la collaborazione con l’autrice Jane Rose Caruso e, insieme, danno vita alla serie Le Fiabe della Foresta Incantata,attualmente pubblicata in self: attraverso personaggi animati, fate e folletti, si tende a ravvivare e a ricordare la bellezza del bambino che è in ciascuno di noi. In seguito, con la stessa autrice, dà forma con le sue illustrazioni alla serie dedicata alle fate di “FairyMaple” pubblicate in questo caso da Tomolo edizioni. Nel 2023, accoglie a braccia aperte il progetto Favole Blu ideato dalla rete solidale no-profit “AcasaLontaniDaCasa”: insieme ad altri autori – donatori di fiabe,la sua fiaba viene selezionata e diventa audio-libro da destinare ai piccoli pazienti durante la loro degenza in ospedale. La storia “Papuff e la Strega Zazà” è ascoltabile dalla piattaforma Spotify. Nel 2023, nasce una nuova collaborazione editoriale e lo pseudonimo Olga Tree. In veste di autrice, escono le sue due prime fiabe per adulti e ragazzi per la Collana Segreti in Giallo Ragazzi – PubMe edizioni: “Nanà, la strada verso casa” (luglio 2023) e “La leggenda della Sorgiva” (maggio 2024). Nel settembre 2024, nasce una ulteriore novità per un progetto tutto nuovo. Aderisce come collaboratrice Magazine alla rivista “Cozy Life”, ideata dalle menti creative di Jane Rose Caruso e Maria Grazia Porceddu della linea Segreti In Giallo. La rivista propone una pubblicazione per ogni equinozio di stagione: all’interno articoli, brevi racconti, interviste e aneddoti per unire il benessere della persona all’amore per la natura. Una rivista finora presente solo all’estero e in lingua. Ora, approda finalmente anche in Italia. Nell’ottobre dello stesso anno vede la luce una novità, e questa volta tutta in rosa. Con il nome Clarice Page, firma il suo primo romanzo con la collana “Muse”,sempre all’interno della casa madre PubMe. Seguendo il filone principe per raccontare una romantica storia d’amore, il romanzo “Feather – Legati dal destino” si inserisce come romanzo Dark Fantasy per via delle sue sfumature gotiche e ricche di simbologie e archetipi, ma nulla toglie che il cardine di tutto sia l’amore. È quindi, a tutti gli effetti, un romance per inguaribili romantici. In veste di illustratrice, lavora anche per progetti self publishing, ponendo sempre l’ascolto e l’attenzione nei confronti dell’autore che desidera concretizzare il proprio sogno: attingendo dalla personale esperienza nel settore, pianifica e progetta guidando l’autore esordiente nella creazione del proprio libro. Realizza anche laboratori artistici, corsi di disegno e incontri all’interno delle scuole. Inoltre, ha collaborato con associazioni e doposcuola in provincia di Bergamo e con il gruppo di lettura animata “Ad Alta Voce”, per la promozione di letture per i più piccoli all’interno di manifestazioni culturali e letterarie.

