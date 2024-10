Maltempo, M. Pasi (Dir Confesercenti Emilia): “imprese sono in difficoltà”

Maltempo, M. Pasi (Direttore Confesercenti Emilia): “Le imprese sono in difficoltà e c’è poca fiducia nelle istituzioni. Non vediamo strategia che ci ripari in futuro”.

“Occorre precisare che la situazione è diversificata sul territorio, dove abbiamo alcuni punti in cui non è successo praticamente nulla e altri, come nel Cesenatico, che sono completamente sott’ acqua, o anche alcuni quartieri di Bologna che hanno subito danni importanti. In questi contesti le imprese sono in grave difficoltà”. Queste le parole di Marco Pasi, Direttore Confesercenti Emilia, ai microfoni di Radio Cusano durante la trasmissione ‘5 Notizie’ condotta da Gianluca Fabi riguardo la situazione in Emilia-Romagna a seguito della tragica alluvione che ha colpito la regione. E prosegue “c’è urgente necessità di mettere in sicurezza il territorio e di predisporre il risarcimento dei danni e dei ristori alle nostre imprese che sono in ginocchio. Purtroppo-sottolinea- già nella situazione simile accaduta lo scorso anno ci siamo scontrati con la burocrazia che non rende tutto questo possibile. Siamo molto demoralizzati”.

Richiesta la sua opinione sulla condizione psicologica relativamente il futuro commenta “la popolazione reagisce ma perché non può fare altrimenti, abbiamo bisogno di un po’ di normalità. Il problema è che non c’è una strategia che ci tuteli per il futuro. Un futuro che non ci fa ben sperare se ogni pioggia più consistente del normale fa danni del genere. C’è voglia di ripresa, ma con questi presupposti è difficile”.

Pasi si sofferma infine sulla fiducia riposta nello Stato “come dicevo, l’esperienza vissuta lo scorso anno non ci ha fatto sentire lo Stato molto vicino: i ristori corrisposti non sono stati sufficienti a far ripartire la regione e le imprese sono sempre più in difficoltà. Ma nonostante ciò vediamo la buona volontà e auspichiamo che la collaborazione tra gli enti e le istituzioni porti a prospettive migliori di quelle di oggi”, ha concluso il Direttore Confesercenti Emilia.