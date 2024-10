Siamo Grottaferrata “Rimaniamo fedeli al mandato degli elettori”

““Siamo Grottaferrata”, oltre a sottolineare gli atteggiamenti antidemocratici e poco trasparenti del Presidente del Consiglio Comunale tenuti nell’ultima seduta d’Aula, vuole rappresentare l’indignazione per le parole e per le espressioni fuorvianti e ricche di accuse infondate espresse, in questi giorni, dal sindaco e dai gruppi consiliari di maggioranza. Accuse che potrebbero riguardare altre forze e altre figure della nostra politica locale. Queste si, avvezze a logiche autoreferenziali e camaleontiche, come testimoniano i tre rimpasti di Giunta in due anni. Infatti, si può lavorare negli interessi della cittadinanza anche senza assessorati e senza presidenze di Commissione, come testimonia l’azione del nostro gruppo da metà luglio.

Non si può accettare la deriva, figlia anche dello scorso Consiglio comunale, per cui si sono concentrate in poche mani e in poche figure l’effettivo governo del Comune e delle istituzioni comunali, che vorrebbero fare del Consiglio comunale un mero organo di ratifica di decisioni e provvedimenti presi in consessi poco trasparenti. L’essenza del mandato dell’amministratore locale è, invece, quella di dibattere e confrontarsi soprattutto in Aula anche con i colleghi di minoranza, sui contenuti e sulle politiche da attuare negli interessi della Città invece di impegnarsi in opere di persuasione con giochi di scambio, fin troppo interessati. In questo senso il nostro intervento è dettato dalla volontà di superare queste logiche poco trasparenti e di portare avanti, nella maggioranza, i nostri impegni di governo concentrandoci su fatti concreti, per continuare il mandato che i cittadini ci hanno affidato, nell’auspicio che tutte le forze di maggioranza abbiano ancora intenzione di portarlo a compimento nel rispetto degli impegni elettorali presi”. Lo dichiara Siamo Grottaferrata.