Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dal 16 al 22 ottobre 2024

Fra nuove aperture, mostre, incontri, spettacoli e attività didattiche, sono tante anche questa settimana le iniziative promosse dallaSovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Nell’incantevole scenario di Villa Borghese, dal 19 ottobre, riapre al pubblico la Loggia dei Vini, il prestigioso padiglione costruito ai primi del Seicento e utilizzato dalla famiglia Borghese per riunioni e feste conviviali. La riapertura avviene a conclusione di una prima fase di restauro, effettuato da R.O.M.A. Consorzio, con la cura scientifica della Sovrintendenza Capitolina e realizzato grazie a una donazione di Ghella. A impreziosire il sito, in dialogo con l’architettura del luogo e con il parco circostante, il progetto d’arte contemporanea LAVINIA, a cura di Salvatore Lacagnina, che presenterà le opere di Ross Birrell & David Harding, Enzo Cucchi, Piero Golia, Virginia Overton, Gianni Politi, Monika Sosnowska. Ingresso libero.

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/villa-borghese-riapre-al-pubblico-la-loggia-dei-vini

Due le nuove mostre che apriranno al pubblico. Al Museo di Roma in Trastevere, dal 16 ottobre e fino al 9 marzo 2025, arriva Roma KilometroZero, esposizione collettiva realizzata da Leica Camera Italia in collaborazione con Contrasto che presenta le opere di 15 fotografi romani i quali, ciascuno secondo il proprio singolare “racconto visivo”, documentano la complessità e le trasformazioni della città eterna.https://www.museodiromaintrastevere.it/it/mostra-evento/roma-chilometro-zero

Al Museo Napoleonico, dal 17 ottobre e fino al 12 gennaio 2025, sarà invece visitabile Carolina e Ferdinando. E non sempre seguendo il dopo al prima, progetto espositivo multimediale dell’artistaGianluca Esposito realizzato in occasione di Rome Art Week 2024 che, attraverso “fantastiche intromissioni” contemporanee nella collezione del museo, esplora le relazioni tra la regina Maria Carolina d’Asburgo, il consorte Ferdinando IV di Borbone e il Regno di Napoli.

https://www.museonapoleonico.it/it/mostra-evento/carolina-e-ferdinando-e-non-sempre-seguendo-il-dopo-al-prima

Per Libri al Museo, la rassegna di presentazioni editoriali dedicate al mondo dell’arte, venerdì 18 ottobre alle 17.00, nella Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi, l’autrice Cristina Galassipresenterà il volume L’occhio del conoscitore. Le ricognizioni di Cavalcaselle e le opere della Galleria Nazionale dell’Umbria nel Taccuino XI della Biblioteca Marciana (Danilo Montanari Editore, 2019), con Ilaria Miarelli Mariani (Direttrice della Direzione Musei Civici della Sovrintendenza Capitolina), Paolo Coen (Università di Teramo) e Donata Levi (Università di Udine). Ingresso libero fino a esaurimento posti.https://www.museodiroma.it/it/mostra-evento/locchio-del-conoscitore

Ultimo appuntamento al Museo di Casal de’ Pazzicon la 13ª edizione del Festival Agorà. Teatro e Musica alle Radici, iniziativa presentata dall’associazione culturale Ilnaufragarmèdolce che rientra nel programma dell’Estate Romana 2024.Domenica 20 ottobre alle 21.00 andrà in scena Raggio di Sole, una produzione del Teatro Valmisacon Lucia Bendia, direzione artistica di Fabio Massimo Iaquone e drammaturgia di Elia Castello, un viaggio tra le Lettere e le Fiabe di Italo Calvino. Attività e ingresso gratuiti con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it. https://www.museocasaldepazzi.it/it/mostra-evento/agor-teatro-e-musicaalle-radici

Uno speciale appuntamento è in programma lunedì 21 ottobre alle 18.00, alla Casa Museo Alberto Moravia, con un Omaggio a Sebastian Schadhauser, un racconto a più voci per ricordare lo scultore, regista, critico cinematografico e scrittore, scomparso nel 2023, che fu amico e collaboratore di Moravia. All’incontro parteciperanno Dacia Maraini (scrittrice, presidente dell’Associazione Fondo Alberto Moravia), Mario Santoro – Woith (fotografo) e Carola Susani (scrittrice, direttrice dell’Associazione Fondo Alberto Moravia), con un intervento di Alessandra Grandelis(ricercatrice presso l’Università di Padova). Ingresso libero fino a esaurimento posti. https://www.casaalbertomoravia.it/it/mostra-evento/omaggio-sebastian-schadhauser

Tante anche le iniziative proposte da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città.

Prosegue la rassegna Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri per parlare di arte e natura con alcuni dei protagonisti della scena artistica contemporanea.Mercoledì 16 ottobre alle 17.30, nel Salone del Pergolato del Casino dell’Orologio a Villa Borghese,Vincenzo Scolamiero, pittore e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, dialogherà con il pubblico Di terra, acqua e vento insieme al poeta Claudio Damiani e Claudio Crescentini. L’incontro sarà arricchito dalla presenza di un’installazione site-specific creata con elementi naturali e realizzata appositamente per l’occasione. Attività gratuita a ingresso libero fino a esaurimento posti (max 60 posti disponibili). https://www.museocarlobilotti.it/it/mostra-evento/vincenzo-scolamiero-di-terra-acqua-e-vento

Per Le Ville raccontano, il ciclo di visite e conferenze volte promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle ville e dei parchi storici di Roma,martedì 22 ottobre alle 16.30, sempre nel Casino dell’Orologio in piazza di Siena a Villa Borghese, Alessandro Cremona ed Eleonora Ronchetticondurranno l’incontro Il “gentile proprietario”: il barone Richard von Hoffmann e il rinnovamento della Villa Celimontana, dedicato all’ultima trasformazione di Villa Celimontana voluta dal barone von Hoffmann e da sua moglie Lydia Gray Ward. Acquistata nel 1870, la Villa fu rinnovata e l’antico giardino riallestito secondo il gusto archeologico e paesaggistico del tempo. Attività e ingresso gratuiti per tutti fino a esaurimento posti (max 60 posti disponibili).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/richard-von-hoffmann-e-il-rinnovamento-della-villa-celimontana

Ancora martedì 22 ottobre, ma alle 17.00, nuovo appuntamento per il ciclo Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio. Presso la Sala Ovale dell’Archivio Storico Capitolino (piazza dell’Orologio, 4) si terrà l’incontro Conte Niccolò Orsini, ribelle al Papa e ai Medici, con Federica Pirani (Direttrice dell’Archivio Storico Capitolino) eIrene Fosi (docente di Storia Moderna all’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara). Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 50 posti disponibili).

https://www.sovraintendenzaroma.it/content/conte-niccol%C3%B2-orsini-ribelle-al-papa-e-ai-medici

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, domenica 20 ottobre alle 9.30 si andrà alla scoperta del Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana, manufatto costruito da Antonio da Sangallo all’interno delle Mura Aureliane a partire dal 1536 per ordine di papa Paolo III. Appuntamento al termine di via Lucio Fabio Cilone. L’itinerario non è adatto a persone con difficoltà motorie. Attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito per i possessori di Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti). https://sovraintendenzaroma.it/content/il-bastione-ardeatino-tra-storia-e-campagna-romana-19

Non è la Torre Argentina ma del Papito è invece il titolo della visita in programma martedì 22 ottobre alle 16.00, un’occasione per conoscere la storia di una delle poche torri medievali romane giunte a noi nella sua interezza, spesso confusa con la torre Argentina. Dall’area prospicente la torre, la visita condurrà all’interno del sito fino al sottotetto. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con ridotta mobilità. Appuntamento in piazza dei Calcarari presso la biglietteria. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 8 partecipanti).

https://sovraintendenzaroma.it/content/non-%C3%A8-la-torre-argentina-ma-del-papito-8

Per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, giovedì 17 ottobre alle 17.30 al Museo dell’Ara Pacis, visita Ara Pacis Augustae: storia di uno straordinario recupero, dai ritrovamenti emersi durante le prime campagne di scavo fino all’edificazione del nuovo Museo nel 2006. Attività a ingresso gratuito riservato esclusivamente ai possessori di Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 20 partecipanti).

https://www.arapacis.it/it/didattica/amici-ara-pacis-augustae-storia-di-uno-straordinario-recupero

Per il ciclo Archeologia in Comune, giovedì 17 ottobre alle 11.30 si andrà alla scoperta, con un interprete LIS, del Rione Esquilino, antico e affascinante sobborgo dell’Urbe che conserva una fontana monumentale e resti di opere idrauliche. Appuntamento al Giardino dell’Acquario Romano in piazza Fanti, davanti l’area archeologica. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti). https://sovraintendenzaroma.it/content/il-rione-esquilino

Sabato 19 ottobre alle 11.00, appuntamento alla Villa di Massenzio per una visita guidata con interprete LIS alla grande area archeologica, situata tra il secondo e il terzo miglio della via Appia Antica, che comprende il palazzo imperiale, un circo per la corsa dei carri e un mausoleo dinastico, del quale si può visitare la camera sepolcrale. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 25 partecipanti). https://www.villadimassenzio.it/it/didattica/visita-alla-villa-di-massenzio-3

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto:Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager(mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre alle 16.00; domenica 20 ottobre alle 10.00); Ritorno alla Stelle (mercoledì 16 e martedì 22 ottobre alle 17.00; giovedì 17 e venerdì 18 ottobre alle 18.00; sabato 19 ottobrealle 11.00 e alle 17.00); From Earth to the Universe(in inglese – mercoledì 16 e martedì 22 ottobre alle 18.00; giovedì 17 ottobre alle 17.00); Space Opera(giovedì 17 e martedì 22 ottobre alle 16.00; venerdì 18 ottobre alle 17.00; sabato 19 ottobre alle 10.00); Una dorata cupola di stelle (sabato 19 ottobre alle 16.00; domenica 20 ottobre alle 11.00); La Notte stellata (sabato 19 ottobre alle 18.00); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra(domenica 20 ottobre alle 16.00); Quando cadono le stelle (domenica 20 ottobre alle 18.00). Per i bambini e le famiglie, infine, sabato 19 ottobre alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 20 ottobre Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Vita da stella (alle 12.00) e Accade tra le stelle (alle 17.00). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 –www.planetarioroma.it