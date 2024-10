JO Damiani – Il singolo “Libero”

L’invito a godere della vita in assoluta libertà

Il cantautore JO Damiani pubblica il singolo “Libero”, disponibile dal 22 ottobre 2023 sugli stores digitali e, dall’11 ottobre 2024, nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di un brano dalle sonorità allegre e leggere, ben strutturate e con arrangiamenti curati nei minimi dettagli, accompagnate da una voce ritmata, che si sgancia dalle convenzioni e rivendica il diritto di esprimersi liberamente. La spensieratezza è la chiave dell’intera canzone, che invita il pubblico a godere della vita e di tutte le sue bellezze.

“Nessun individuo al mondo, ricco o povero, potente o perdente che sia, è davvero libero, semplicemente perché́ abbiamo tutti, chi più̀ e chi meno, delle responsabilità̀ verso qualcun altro. Tanto per capirci, sarebbe bello poter non andare a lavoro quando non ne abbiamo voglia, ma andiamo lo stesso a lavorare perché́ ci sono le bollette da pagare, il frigo da riempire, i bambini da crescere. La libertà alla quale mi riferisco è quella mentale, la libertà di non avere paura dei propri pensieri o del proprio parere, la libertà di non vergognarsi delle proprie emozioni, la libertà di voler tenere vivo dentro di se il proprio io bambino. Siate menti pensanti. Siate cuori pulsanti. Siate liberi.” JO Damiani

Storia dell’artista

JO Damiani nasce su un foglio bianco, a 14 anni, quando per la prima volta sente il bisogno di scrivere: dapprima poesie, emozioni in rima, per dare voce al suo mondo interiore ancora in germoglio. Soltanto dopo giunge la musica: la sua vocazione di paroliere lo traghetta verso il blues, attraverso il quale vive la prima esperienza di cantautore. Tutto ciò̀ che gira intorno alle parole fa parte del suo universo interiore; tra una canzone e l’altra approda al teatro, dove tenta una carriera. Il richiamo della musica, però, è troppo forte: molto presto si ricongiunge con la sua prima vera passione e inizia a produrre testi per un gran numero di artisti, spinto dalla convinzione che non esiste predominio di un genere su un altro, ma un costante flusso di idee ed emozioni che possono essere tradotte in mille linguaggi. Il primo approccio con l’hip hop avviene dunque con grande naturalezza, con l’esigenza di trasmettere un messaggio, un bisogno di dire la propria attraverso una forza e un carattere che trovino da sé la forma in cui definirsi. Guidato da questo bisogno, ma anche dalla voglia di vedere gli altri divertirsi, nel frattempo si dedica anche alla musica latina: nasce un trio, formato insieme a un rapper ecuadoriano e un cantor peruviano, che riscuote parecchio successo e diversi passaggi in radio; questi ultimi portano il progetto collaborazioni, serate e riconoscimenti. Ma la sete di nuove emozioni per un cantautore non si estingue mai: ed ecco nascere “What Else?!”, raccolta di brani prodotti in collaborazione con diversi musicisti conosciuti negli ultimi vent’anni di esperienze e contaminazioni. Un’esperienza che va dal raggae al soul, dal gospel al pop, dal rap al rock, rappando su ogni base e ogni arrangiamento con molta versatilità̀, e che sancisce quella scelta di linguaggio universale tanto ricercata dalla sua natura di musicista e paroliere.

“Prima di diventare suoni, le note sono fatte di inchiostro e di pagine”

