Davide Giuliodori – La raccolta poetica “Cuore ombreggiato”

Le liriche presentano gli echi di un nuovo stilnovismo

Lo scrittore Davide Giuliodori pubblica la raccolta poetica “Cuore ombreggiato”, uscita il 29 giugno 2023. È la sua opera d’esordio, una silloge poetica in cui raccoglie tutta la produzione degli ultimi otto-nove anni, dedicata ad una giovane donna di cui egli si è innamorato a prima vista, senza però essere corrisposto. Nel libro, prevalgono le tematiche più care all’autore: l’io, la natura e l’amore, trattate e descritte con un lessico forbito e prolisso, in cui si notano frequenti riferimenti alla filosofia, al mondo classico e alla mitologia. Si evidenzia un frequente ricorso al sentimento fatalista, come a voler sottolineare, in parole semplici, che l’uomo non ha il potere di controllare tutto e che ci sono situazioni e circostanze in cui, purtroppo o per fortuna, gli eventi scorrono e si realizzano indipendentemente dalla volontà dell’essere umano stesso. La natura è rappresentata come amica e fonte di sollievo, una sorta di “via di fuga” dalla realtà quotidiana e dalle circostanze negative con cui l’io può trovarsi a dover fare i conti. Nel momento in cui la si descrive, si nota una tendenza a “sminuire” l’importanza e l’operato dell’uomo di fronte a essa, come a dire che la natura è superiore all’uomo e quasi “incorruttibile“. La tematica dell’amore è affrontata tramite una descrizione della figura femminile alla quale – ricalcando in pieno la poetica stilnovista – viene attribuita una valenza di “ancora di salvezza“. In ogni poesia, l’autore si rivolge alla donna sempre dandole del “tu“, parlandole direttamente e rivolgendole una sorta di preghiera, di invocazione, una richiesta d’aiuto perché essa lo conduca verso un mondo – apparentemente sconosciuto e fisicamente intangibile – privo di sofferenze. Il messaggio che ne scaturisce è che, come suggerisce l’etimologia della parola (a-mors, cioè ciò che è privo di morte, che non conosce morte), l’amore non finisce mai ed è l’unica ed eterna fonte di salvezza per la persona che si ama.

Storia dell’autore

Davide Giuliodori nasce nel 1996 a San Severino Marche, piccolo comune dell’entroterra maceratese dove tutt’oggi risiede. Amante delle lingue straniere (tanto da dedicare i suoi studi a questo ambito), sviluppa sin dall’adolescenza una grande passione per la filosofia e per la scrittura, in particolare poetica, iniziando a comporre liriche all’età di diciotto anni. Alcuni anni più tardi entra a far parte di Rinascimento Poetico, un movimento di poeti senza scopo di lucro, fondato dal giornalista e performer Paolo Gambi e diffuso in tutta Italia. Nel giugno 2023, pubblica con Edizioni Progetto Cultura la sua raccolta poetica d’esordio Cuore ombreggiato. Tra gli autori che lo influenzano maggiormente, nello stile e nella poetica, ci sono Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Ungaretti, Kahlil Gibran e William Wordsworth. A livello filosofico, si riconosce totalmente nell’idealismo e nel pensiero di Socrate.

