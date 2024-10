Fuori il videoclip di “GREEN POWER” degli Overcardano

Il video che porta la firma di Simone Serafini lancia un chiaro e attualissimo messaggio: “Se la Terra muore io muoio con Lei!”

GREEN POWER è l’ultimo singolo della band romana OVERCARDANO, pubblicato a giugno 2024. Un brano volutamente “allarmista” che parla della situazione climatica del pianeta che è fortemente critica. Il La che ha fatto scattare il brano è stato sentire per l’ennesima volta su tuti i media che anche questa estate è stata “l’estate più calda degli ultimi 100 anni”. Ma come? Ogni anno la stessa frase, ma allora stiamo andando sempre peggio. Ecco in quel momento abbiamo realizzato che essere a conoscenza di una cosa ed esserne consapevoli sono due cose completamente diverse.

Da qui nasce l’idea di realizzare il bramo musicale ed il relativo video per trasmettere questa consapevolezza.

Guarda il video

C’è una frase nel ritornello che è l’emblema di questa canzone e dice: “Se la Terra muore io muoio con lei”! Siamo legati al nostro pianeta e se lui muore siamo destinati a morire anche noi, altro che non coinvolti! Il brano è accompagnato da un video molto forte. Il video è stato realizzato da Simone Serafini, regista con una lunga esperienza anche di video musicali. Simone ha dato un grande suggerimento che è stato quello di inserire molti dati numerici sul clima in modo da rendere ancora più concreto il tema e la sua gravità. I dati come tali sono incontrovertibili. A loro volta le immagini sono di due tipi.

Nella prima parte del video le immagini sono molto crude con ghiacciai che si sciolgono, incendi che divampano, livelli del mare che salgono. Ma nella parte finale del brano abbiamo inserito la nostra “visione positiva” in cui traspare la speranza introducendo immagini di un pianeta rigenerato e vivo.

Non è un caso, infatti che in questa versione del brano creata proprio per il video clip alla fine ci sia un coro di bambini che canta il ritornello. Loro sono davvero coinvolti in prima persona perché dovranno vedersela per tutta la durate della loro vita con il tema del clima. Se loro riusciranno a “non restare fermi a guardare” a non “restare fermi ad aspettare” proprio come si canta nel ritornello, allora la Terra sarà salva e in questo modo il brano ed il video di GREEN POWER avranno dato il proprio, seppur piccolo, contributo per il pianeta!

