L’attore calabrese Alessandro Pess si prepara a tornare sul piccolo schermo con un ruolo di primo piano nella seconda stagione di “Storia di una Famiglia Perbene 2”, la popolare fiction che andrà in onda l’11 Ottobre su Canale 5, con la regia di Stefano Reali.

Pess, già noto per la sua intensa interpretazione in produzioni di successo come “Non Smettere di sognare” nel ruolo acclamato di Timer, avrà l’opportunità di cimentarsi con un personaggio complesso e affascinante, portando con sé tutta la sua esperienza e il suo carisma. Vestira’ i panni di uno spietato boss e nello stesso tempo vedremo le sue fragilita’ come padre di una giovane ragazza ribelle.

Un Trascorso Ricco di Successi Alessandro Pess, nato a Nocera Terinese nel 1981, ha sempre dimostrato una grande passione per la recitazione, sin dai suoi primi esordi nel mondo della televisione, il suo primo lavoro risale quando all’eta’ di nove anni interpreta il ruolo di Simone nel film “La Corsa dell’Innocente” diretto da Carlo Carlei. La sua carriera ha visto una rapida ascesa, grazie alla sua capacità di interpretare ruoli intensi e drammatici che hanno catturato l’attenzione del pubblico e della critica.

Dopo aver consolidato la sua presenza nel panorama televisivo italiano, Pess è arrivato a far parte anche del cinema interazionale, nei film come “The Equalizer 3” con Denzel Washington, “House of Gucci” di Ridley Scott, e attualmente e’ impegnato sul set di “Iris” con la regia di Terry McDonough, una serie di Sky Studios UK. Il Ruolo di Guido Palmisano: Un Boss con un destino oscuro Nella nuova stagione di “Storia di una Famiglia Perbene 2”, Alessandro Pess interpreterà Guido Palmisano, un personaggio che promette di essere uno dei fulcri della narrazione. Guido è il boss di una nuova famiglia, subentrata per la gestione dei traffici illeciti che scuotono la tranquillità apparente della comunità.

Il suo arrivo segnerà un cambiamento radicale nelle dinamiche di potere all’interno della serie, portando con sé un’aura di pericolo e tensione che non mancherà di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Il personaggio di Palmisano è stato descritto come astuto, spietato ma anche profondamente umano, un uomo diviso tra l’ambizione di consolidare il suo impero criminale e i demoni personali che lo tormentano.

Pess, con la sua innata capacità di dare profondità ai personaggi che interpreta, sembra essere la scelta perfetta per dare vita a questo boss dall’anima tormentata. Un Futuro Radioso Con la sua partecipazione alla seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene”, Alessandro Pess si conferma come uno degli attori più interessanti del panorama televisivo italiano.

’attesa per vedere la sua interpretazione è alta, e c’è da scommettere che il pubblico rimarrà affascinato dalla sua performance. Il ruolo di Guido Palmisano potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per nuove e stimolanti sfide professionali, consolidando ulteriormente la sua carriera nel mondo della fiction italiana. In attesa del debutto della serie, i fan di Alessandro Pess non possono che prepararsi a vivere un ottobre all’insegna delle emozioni forti e delle storie avvincenti, con la certezza che l’attore calabrese saprà, ancora una volta, lasciare il segno.