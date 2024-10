Marino, Trabalza(Pd): “Spostare mercato al grande parcheggio del Palaghiaccio”

“Come sapete, il mercato settimanale di Santa Maria delle Mole, che avviene ogni mercoledì, è stato spostato da qualche settimana, per scelta della amministrazione comunale di Marino, in fondo a Via Mameli al fine di far spazio ai moduli utilizzati dalle classi della scuola media Elsa Morante, in via di nuova costruzione del plesso in esame. Comprendiamo l’urgenza del contesto, ma vogliamo sottolineare come i lavori dureranno circa due anni, un tempo molto lungo che rischia di penalizzare indirettamente la fruizione del mercato, visti e considerati gli spazi ridotti sia per i commercianti che per i cittadini. Noi siamo della opinione che i mercati rappresentino da sempre una splendida tradizione sociale, un fatto anche di cultura, uno stile di vita che mette in contatto diretto chi vende e chi compra, e ancora un luogo sociale, dove il tempo scorre più lentamente tra odori, colori facilitando gli incontri, al contrario dei grandi supermercati dove tutto va di corsa. Per queste motivazioni, ci permettiamo di avanzare una proposta a Palazzo Colonna: uniamo intanto i due mercati S.M Mole,Cava dei Selci in un luogo più adatto, con un tempo definito per provare a vedere se funziona. In tal senso, il grande parcheggio davanti al palaghiaccio ci pare la destinazione migliore. Una proposta di buonsenso, la nostra, che ci auguriamo venga presa in seria considerazione”.

Così, in una nota, il presidente del Pd Marino Circolo Bruno Astorre, Domenico Trabalza.