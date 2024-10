MARINO NEL FINE SETTIMANA TORNA “CASTELLI DI CIOCCOLATO”

Arriva a Marino, in provincia di Roma, “Castelli di Cioccolato”, la manifestazione, organizzata da “Roma Chocolate in tour” con il patrocinio del Comune di Marino, interamente dedicata al prodotto dolciario più amato da grandi e piccini. Il prossimo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 22, Corso Tieste nella città dei Castelli Romani sarà allestito a festa per celebrare il mondo del cioccolato artigianale. Tre giornate ricche di eventi durante le quali sarà possibile assistere ad originali cooking show, degustare gustose prelibatezze e acquistare prodotti di prima qualità creati ad arte da veri artigiani del cioccolato che saranno presenti con numerosi stand. Non mancheranno, inoltre, laboratori per bambini totalmente gratuiti dove i più piccoli potranno produrre, giocando con le “mani in pasta”, la loro personalissima tavoletta di cioccolato.

Durante la manifestazione si potrà anche assistere all’intera filiera produttiva del cioccolato: dalla tostatura della fava di cacao, alla frantumazione e decorticazione, per arrivare alla nascita della granella di cacao che verrà raffinata e amalgamata con burro di cacao, zucchero e vaniglia, cioccolato fondente e latte per dare vita a una gustosissima pasta di cioccolato che tutti i presenti potranno degustare.

“Castelli di Cioccolato” si presenta quindi come un appuntamento imperdibile dove il vero e unico protagonista sarà il cacao che farà da padrone con i suoi gusti, profumi, forme e consistenze, pronto a soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Non mancheranno praline, cioccolatini, tavolette e tante idee regalo: dalla cioccolata vegan a quella al peperoncino, da quella aromatizzata alle creme spalmabili, tutte lavorazioni prodotte con pregiatissimo cioccolato dalle molteplici forme e fragranze. L’ingresso come da tradizione è gratuito.

Gli eventi di Rome Chocolate non finisco qui. I prossimi 25, 26 e 27 ottobre, infatti, per gli amanti del cioccolato l’appuntamento è a Roma presso gli stand allestiti in due municipi della Capitale: in zona Trastevere presso Largo San Giovanni De Matha e in viale Europa all’Eur al lato della scalinata san Pietro e Paolo. Anche qui sarà possibile degustare tante specialità a base di cacao e partecipare alle numerose iniziative ideate per l’occasione.

Navigazione articoli