Kirat; dalla Sicilia un mare di dolcezza

Identità

Kirat è un’azienda di Modica nella provincia di Ragusa, che produce caramelle artigianali da una antica ricetta di oltre sessant’anni, ideata tra i vicoli di Siracusa (Sicilia), partendo dalla raccolta delle carrube.

L’identità dell’azienda è legata alle caramelle al gusto di carruba e ai semi di questo frutto, usati già nell’antichità dagli arabi come unità di misura per i gioielli

Già gli antichi Romani usavano i semi di carrubo, che per natura hanno tutti lo stesso peso, come unità di misura per i beni preziosi. Kirat deriva proprio dalla lingua araba e il suo significato è carato, perché il seme del carrubo equivale a un carato.

Realizziamo caramelle antiche che, se osservate in controluce, risultano brillanti e trasparenti, preziose. Sono caramelle totalmente naturali, senza l’aggiunta di coloranti, conservanti e stabilizzanti. Utilizziamo miele di api, zucchero di canna e aromi naturali.

Ogni singola caramella è prodotta in maniera artigianale con cottura a fuoco diretto, con la sua tipica forma quadrata, ma irregolare, perché tagliata ancora a mano, da sempre. Subito dopo la cottura, le caramelle vengono lasciate riposare per almeno 24 ore. In questa maniera il sapore rimane racchiuso nella caramella, pronta a regalarvi il suo inconfondibile gusto.

Unicità e genuinità diventano così valori inestimabili che non possono essere sostituiti.

Sostenibilità

Per l’azienda il concetto di sostenibilità significa niente sprechi, consumi ragionevoli, produzioni ridotte e guadagno in salute. Significa apertura alla diversità, attenzione alle singolarità, l’uso di ingredienti sempre più a Km 0 provenienti da realtà piccole e di qualità. E ancora, significa l’utilizzo di moderne tecnologie per una maggiore efficienza energetica nella produzione.

Ci piace il concetto di sostenibilità come sinonimo di responsabilità sociale verso tutti i collaboratori, così da creare un ambiente di lavoro sano e soddisfacente dove chiunque, al suo interno, si possa sentire e vivere l’appartenenza a un’unica famiglia. E se questi lavoratori sono, per scelta aziendale, unicamente donne e mamme di famiglia, il ricordo va subito alla capacità creativa e alla sensibilità che mettiamo ogni volta nella produzione.

Sapore

La realizzazione attuale di Caramelle Kirat presenta i gusti I CLASSICI SICILIANI su cui si fonda l’azienda, come: Carruba, Miele-Limone e Miele-Arancia.

L’album di prodotti si arricchire di altri sapori che fanno parte della linea ISOLE FELICI, presentando i gusti: Cannella, Mandarino, Melagrana, che rappresentano un vero e proprio omaggio ai sapori intensi e senza tempo dell’Isola.

Poi sono arrivate gusti nuovi, sperimentali, di pura ricerca del piacere che vogliono confrontarsi anche con i palati più estrosi e giovani: Limone- Zenzero, Mandorla tostata, Liquirizia-Menta.

Ricordiamo anche la linea ARÀ ovvero le caramelle Kirat con il celebre Cioccolato di Modica IGP + Grue di Cacao ai gusti: Cannella, Arancia e Peperoncino.

Nasce poi la linea BIO-VEGAN con ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche certificate realizzate semplicemente con prodotti naturali che non derivano da fonti animali: come, ad esempio, l’utilizzo dello sciroppo di agave al posto del miele di api, consigliata per chi sta seguendo una dieta particolare o per chi desidera restare in forma senza rinunciare ad un momento di puro piacere.

Sono poi in produzione anche delle CARAMELLE SENZA ZUCCHERO con l’aggiunta della VITAMINA C, prodotte con sostituti naturali dello zucchero derivati dal mais, senza l’uso di educoloranti e senza nessun altro dolcificante aggiunto. In questa maniera risultano ottime per anziani e diabetici che vogliono rivivere sapori e sensazioni di una volta.