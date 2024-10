Fondazione Kattinis PRESENTA“DA OGGETTI QUOTIDIANI DEL PASSATO A RIFLESSI E TRASPARENZE”Mostra bi-personale

In occasione della settimana dell’arte contemporanea romana (RAW 2024), la Fondazione

Kattinis ospita, dal 19 ottobre al 25 ottobre 2024, la mostra “Da oggetti quotidiani del passato

a Riflessi e Trasparenze” di Maurizio Foglietti e Germana Galdi, a cura di Federica Fabrizi.

Oggetti comuni come simboli di un percorso universale: dalla contemplazione della memoria

e dall’importanza di custodire e preservare il passato, espressa da Maurizio Foglietti, si arriva

all’evoluzione emotiva e personale di Germana Galdi, che esalta la necessità di riconoscere sé

stessi attraverso la trasparenza delle proprie emozioni e il coraggio di rifletterle nel mondo.

MAURIZIO FOGLIETTI ci invita a intraprendere un viaggio verso il passato nostalgico, dove ogni

pennellata sembra racchiudere l’eco di un tempo perduto. Riesce a trasmettere la leggerezza

e la delicatezza di un mondo che non esiste più, ma che persiste nella memoria collettiva. Le

sue opere sono intrise di un’aurea poetica in cui l’acqua e il colore si fondono per dar vita a

soggetti caratterizzati da una leggerezza malinconica, dove il passato diviene il protagonista

assoluto. L’acquarello, per Foglietti è lo strumento ideale per fermare il tempo, per cristallizzare

quei frammenti di esistenza che altrimenti andrebbero perduti. I suoi soggetti, oggetti

quotidiani del passato, sono trattati con una delicatezza quasi eterea: i contorni sono sfumati,

le forme emergono e si dissolvono, lasciando intravedere non solo l’oggetto in sé, ma anche il

ricordo che esso evoca. In questo modo, Foglietti trasforma l’acquarello in un ponte tra il

presente e il passato, in cui le sue pennellate catturano l’essenza di un tempo che sembra

scivolare via, ma che, attraverso l’arte può essere momentaneamente fermato. Questa

immersione nel passato non è statica: il passato non è un ricordo freddo e distante, ma è un

luogo vivo, ricco di storie. Gli oggetti, semplici e ordinari, diventano simbolo di un’umanità che

cerca di aeerrare la bellezza fugace del tempo. Il suo utilizzo del colore è altrettanto

significativo: toni tenui e sfumati, come se la luce e le ombre fossero degli elementi narrativi,

altri attori che partecipano alla costruzione dell’immagine. Foglietti non è interessato a una rappresentazione precisa e dettagliata della realtà; al contrario, i suoi acquarelli sono finestre

aperte su un mondo che ormai si è dissolto, in cui il ricordo si fa immagine. L’arte di Maurizio

Foglietti è dominata dal desiderio di preservare ciò che è stato. In sintesi, con la sua tecnica

raeinata e la sua sensibilità poetica ci oere una riflessione sul tempo, sulla memoria e

sull’importanza di preservare, attraverso l’arte, quella piccole tracce di bellezza che altrimenti

svanirebbero. Ogni sua opera è un invito a fermarsi, a guardare con attenzione, a lasciarsi

cullare dalla dolce malinconia del passato e, in questo processo, a riscoprire il potere evocativo

del ricordo.

GERMANA GALDI raccoglie l’eredità anche del suo passato con oggetti di famiglia e li trasforma

in qualcosa di profondo dove rievoca e custodisce. Galdi guarda al presente come campo di

evoluzione interiore. Dal 1996, sviluppa Riflessi e Trasparenze, un progetto di introspezione

arricchito da un Master in Art Counseling a testimonianza di anni di gruppi di crescita

personale. Utilizza l’arte per facilitare l’introspezione, concentrandosi sulla trasparenza

emotiva e aiutando le persone a superare dieicoltà attraverso la consapevolezza di sé e

l’espressione delle proprie emozioni. Nella serie Riflessi e Trasparenze, Galdi trascende la pura

estetica e ci invita a un dialogo con noi stessi, utilizzando il vetro e il metallo come potenti

metafore delle dinamiche umane. Il vetro, fragile ma penetrabile dalla luce, rappresenta la

vulnerabilità e la trasparenza delle emozioni; il metallo, resistente e riflettente, incarna la forza

che si sviluppa con l’autoconsapevolezza. Questi materiali diventano strumenti per

un’esplorazione interiore, in cui la luce che attraversa il vetro o si riflette sul metallo

simboleggia la relazione tra ciò che proviamo e il mondo esterno. Il concetto di riflesso non è

solo un fenomeno fisico, ma una metafora profonda della nostra capacità di riconoscere e

accogliere le nostre emozioni. Come la luce che si riflette e si scompone, anche le emozioni,

una volta accettate, si manifestano all’esterno, influenzando chi ci circonda e raeorzando le

nostre connessioni con il mondo. Essere trasparenti con sé stessi, secondo Galdi, è un atto di

autenticità e coraggio, un processo che richiede di spogliarsi delle maschere e dei

condizionamenti che il passato ci impone. La sua capacità di evocare un dialogo tra luce e

ombra, tra il visibile e l’invisibile, è la chiave poetica del suo lavoro. La luce che attraversa il

vetro, come le esperienze che viviamo cambia d’intensità e significato, trasformando la

trasparenza in un simbolo del processo di crescita personale. Riflessi e Trasparenze non è solo

un percorso artistico, ma anche un viaggio autobiografico, filosofico e spirituale, che per Galdi

rappresenta un vero e proprio stile di vita. L’artista ci invita a guardare dentro di noi con la stessa

chiarezza con cui osserviamo gli oggetti riflessi. Attraverso la trasparenza e la capacità di

riflettere, ci esorta a lasciarci attraversare dalla vita, accogliendo le emozioni e trasformandole

in luce, svelando così la bellezza nascosta dentro di noi. Dal 1996 a oggi, Germana Galdi ha

ampliato questo percorso esplorando altre forme espressive, come gli astratti in acrilico su

tela, con illustrazioni e frasi illustrate. Tuttavia, il tema centrale rimane sempre lo stesso: il

lavoro interiore, portare alla luce chi siamo veramente, consapevolizzare le nostre emozioni e narrare la nostra storia attraverso l’arte al fine di agire e arrivare ad un cambiamento individuale

e collettivo.

In conclusione, Foglietti rappresenta la memoria e l’estetica del passato, mentre Galdi si

focalizza sulla trasparenza dell’animo nel presente, un percorso di crescita personale. Il

passaggio dal lavoro di Foglietti a quello di Galdi è come un’evoluzione naturale: dal ricordo

silenzioso, quasi velato, si passa alla luce viva, riflessa e trasparente, che non solo contempla

il presente, ma lo abbraccia e lo trasforma. Se Foglietti ci invita a fermarci, a contemplare e a

lasciarci cullare dalla malinconia del tempo perduto, Galdi ci esorta a proseguire il viaggio, a

trasformare ciò che siamo attraverso la luce e il riflesso delle nostre esperienze. In questo

senso, il passaggio di testimone tra i due artisti non è solo un cambio di prospettiva, ma

un’evoluzione artistica e spirituale: dalla staticità contemplativa del passato di Foglietti si

passa alla dinamicità evolutiva del presente di Galdi. Insieme, queste opere dialogano fra di

loro oerendo una riflessione sulla continuità tra ciò che è stato e ciò che è in divenire, portando

l’osservatore in un viaggio attraverso il tempo e l’animo umano, in cui memoria e

trasformazione si incontrano e si fondono in un dialogo profondo e armonico.

MAURIZIO FOGLIETTI vive a Roma, ha lavorato in rai come scenografo e arredatore ideando

numerose scenografie per produzioni importanti (Domenica in fantastico, Fatti vostri, Uno

mattina, Scommettiamo che, Indietro tutta, Fiction magazine ecc.). Si è avvicinato alla tecnica

dell’acquerello 40 anni fa, esponendo le sue opere in diverse gallerie riscuotendo consensi da

parte del pubblico e della critica. I suoi acquerelli fanno parte di molte collezioni private in Italia

e all’estero. Nel 2003 gli è stato conferito il “Premio Agrifoglio” nel 2014, la medaglia dalla

giuria composta da personalità dell’arte e dello spettacolo.

GERMANA GALDI Germana Galdi, figlia e nipote di 5 artisti scomparsi prematuramente, si

forma da autodidatta portando con sé l’eredità artistica della sua famiglia, che comprende

competenze in oreficeria, scultura e sartoria e la mamma 40anni nei fotoromanzi LANCIO.

Dopo aver sperimentato varie tecniche, come il disegno del nudo e la pittura su stoea, approda

all’acquerello nel 1996 con la serie Riflessi e Trasparenze. Nel 2017 consegue il Master in Art

Counselor. Nel corso degli anni, Germana ha ampliato il suo percorso artistico, esplorando

altre forme espressive come i disegni di abiti, gli acquerelli dal 1996 gli astratti in acrilico con

la serie “Trame di Vita” 2016 e varie illustrazioni legate a temi personali e sociali “MyLightArt”

dal 2019, rappresentazione stilizzata di sé stessa. Dal 2018 ha iniziato un progetto sul jazz,

esponendo opere in vari forme espressive: Acquerelli Acrilici illustrazioni parlandone come

ospite anche a Radio Vaticana. Artista poliedrica, Galdi ha partecipato alla prima BIBART e

collaborato con il direttore artistico Miguel Gomez anche modella di body painting e Photo Art

Director e Photo Stylist utilizzando il proprio corpo come forma espressiva. Negli anni ha

collaborato con musicisti anche per la creazione di cover di album e coverbook pda libri di poesie, narrativa psicologia e sport con figure sempre più note. Varie sue opere sono apparse

in due film regista Enrico Vanzina. Con un vasto curriculum espositivo che spazia da gallerie a

eventi artistici, Galdi continua a esplorare nuovi mezzi espressivi, mantenendo sempre al

centro della sua ricerca il lavoro interiore e la trasparenza emotiva. Finalista Giornata Mondiale

delle Malattie Rare con il suo primo acrilico, Fragmenta Curae. Dal 2016, ha iniziato a produrre

articoli personalizzati con il proprio marchio, come t-shirt e shopper, blocchetti. Germana

Galdi è attiva su vari social network e nel suo canale YouTube, dove condivide interviste e video

sul suo lavoro.

