Nuovi Castelli Romani ad HOTtobre Piccante

Il direttore scientifico di Nuovi Castelli Romani Claudio Letizia, la dietista Veronica Pompili e il presidente onorario di NCR Ettore Pompili hanno rappresentato l’associazione dei Castelli Romani al Festival del Peperoncino organizzato da Ipse Dixit al Garden Tre Fontane di Roma.

Domenica 6 ottobre una delegazione dell’associazione Nuovi Castelli Romani ha partecipato ad una tavola rotonda durante la serata finale di HOTtobre Piccante, il Festival organizzato da Ispe Dixit, delegazione romana dell’Accademia italiana del Peperoncino. La dietista Veronica Pompili e Il Presidente onorario Ettore Pompili hanno partecipato al panel “Il Peperoncino a tutto tondo, parlano le associazioni” moderato dal Presidente di Ipse Dixit Antonio Bartalotta.

“Il Peperoncino può aiutarci in tante occasioni, soprattutto quando prendiamo in considerazioni soggetti obesi, in sovrappeso o coloro che hanno patologie come la sindrome metabolica. Molti studi a livello internazionale hanno evidenziato come il peperoncino e nello specifico capsaicina, principio attivo del peperoncino, vada ad interagire e a modulare il metabolismo dei grassi, quello dei lipidi, e porti ad un aumento del dispendio energetico che inevitabilmente, soprattutto adottando una dieta ipocalorica, porta più facilmente a una diminuzione di peso. Questo va ad influire su i livelli di insulina, andando ad aiutando i soggetti che sono diabetici. Nel peperoncino fresco sfruttiamo le proprietà nutrizionali, quindi sostanzialmente che sia molto ricco di vitamina C, quindi di acido ascorbico, ma anche di minerali come ad esempio il potassio. Invece quando parliamo di peperoncino spezia, andiamo a sfruttare le sue proprietà organolettiche l’odore e la piccantezza. A livello nutrizionale consiglio maggiormente di andare a sfruttare un peperoncino fresco, senza nulla togliere al peperoncino essiccato e poi reso polvere. Come dietista lavoro all’interno delle scuole con i giovani nell’ambito dell’educazione alimentare. Bisogna intervenire in quest’ambito e interagire con giovani, attraverso anche i social da cui tutto nasce e si muove. Punto sull’educazione all’interno delle realtà scolastiche e delle università, perchè ormai fake news e dicerie sono all’ordine del giorno e noi professionisti siamo chiamati ad intervenire ed evitare che queste non si divulghino ulteriolmente”. Lo dichiara la dietista Veronica Pompili.

“Ringrazio il Presidente di Ipse Dixit, l’Accademia romana del Peperoncino, Antonio Bartalotta per l’invito al Festival del Peperoncino di Roma e a questa tavola rotonda, segno di una sinergia che è iniziata da tempo e che ci ha visto organizzare Grotta Piccante, Peperoncino di Vino a Grottaferrata ad Aprile 2024. Ringrazio anche Claudio Letizia, Direttore scientifico di Nuovi Castelli Romani, intervenuto sabato 5 ottobre a HOTtobre Piccante, Daniela Piron, vicepresidente della delegazione romana dell’Accademia italiana del Peperoncino ed Ernesto Magorno, già Sindaco di Diamante, e Presidente dell’Associazione L’ORODICALABRIA, per la sensibilità, la vicinanza e l’attenzione dimostrata nei nostri confronti. NCR è un’associazione a servizio del territorio, promuoviamo l’immagine dei Castelli Romani, e promuoviamo azioni nel campo del sociale a sostegno delle famiglie e per favorire l’occupazione giovanile a livello territoriale, nelll’hinterland romano, regionale e nazionale. Il peperoncino è un tema unificante e proprio nel quadro della promozione del territorio assieme all’amico Antonio Bartalotta stiamo individuando un peperoncino dei Castelli Romani, come preannunciato durante Grotta Piccante, la scorsa primavera. Siamo organizzando insieme a Ipse Dixit l’edizione 2025 del nostro Galà castellano e ringraziando per l’ospitalità il Garden Tre Fontane, abbia trovato una location similare, un vivaio, anche all’interno del nostro territorio, dove ospitare la seconda edizione della nostra iniziativa legata al Peperoncino”. Lo dichiara il presidente onorario di Nuovi Castelli Romani Ettore Pompili.