Sport: Coppa del mondo di Triathlon, domani a Roma la quinta tappa

Roma, 04 ott 14:51 – (Agenzia Nova) – Al via domani la quinta tappa della Coppa del mondo di Triathlon, che si terrà per il secondo anno a Roma. La gara, che comprende nuoto, ciclismo e corsa, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport alle 9:15 e alle 11:55 e in streaming su Rai Play. Alla manifestazione parteciperanno 63 uomini e 38 donne di 30 nazioni diverse. I migliori triatleti del mondo attraverseranno il quartiere dell’Eur, con la frazione di nuoto nel laghetto e il ciclismo lungo le strade tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo. La corsa, invece, sarà nel parco lungo lo specchio d’acqua artificiale realizzato in vista delle Olimpiadi del 1960. La Coppa del mondo di Triathlon è organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon con il contributo del ministero dello Sport, della Regione Lazio e di Roma Capitale e il patrocinio del Coni. L’evento è stato presentato questa mattina, presso la Sala Quaroni della sede di Eur Spa a Roma. Alla presentazione sono intervenuti il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, il presidente di Eur Spa, Enrico Gasbarra, il presidente della commissione sport della Regione Lazio, Mario Luciano Crea, il presidente della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, Federico Mollicone e il segretario Generale della Federazione Italiana Triathlon, Valerio Toniolo. Presente anche la sottosegretaria di Stato del Ministero delle imprese e del Made in italy, Fausta Bergamotto. In apertura è stato svelato un francobollo dedicato a questa importante tappa della Coppa del Mondo. “La Coppa del Mondo di Triathlon non è soltanto un evento, ma è una tappa di un percorso di crescita che parte dalla scuola e arriva fino all’eccellenza”, ha dichiarato il ministro dello Sport, Andrea Abodi. “Sono contento che ci sia una collaborazione interistituzionale – ha aggiunto -, tutti i Ministeri sono presenti in questo grande gioco di squadra che punta al raggiungimento della consacrazione dello sport come strumento di socialità, di disciplina di diplomazia e di benessere fisico”, ha concluso il ministro.

Il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, ha sottolineato che “questa manifestazione sarà irradiata su 35 televisioni in tutto il mondo. Alla seconda edizione della Coppa del Mondo di Triathlon – ha aggiunto Giubilei -, ci saranno oltre cento partecipanti e gareggeranno in quello che sarebbe stato il percorso delle Olimpiadi di Roma del 1960”, ha concluso. A questa manifestazione si lega anche l’evento “Eu Tri Week” finanziato dal progetto Erasmus della Commissione Europea. “Il progetto ha coinvolto dieci federazioni di diversi paesi – ha affermato Valerio Toniolo, segretario generale della Federazione -. L’evento, inoltre, ha portato a Roma 50 ragazzi per un Camp, un progetto di scambio culturale e di formazione a cui la Federazione è impegnata”. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza del ruolo dello sport nella promozione dell’inclusione sociale. La Regione Lazio, che ha dato il suo contributo alla Coppa del mondo di Triathlon, ha sempre appoggiato questi eventi. “Crediamo che queste manifestazioni abbiano una duplice funzione: quella della promozione dello sport e quella della promozione delle bellezze dei nostri territori”, ha detto il presidente della commissione sport della Regione Lazio, Mario Luciano Crea. “Le amministrazioni locali hanno il grande compito di educare e promuovere il più possibile la cultura dello sport”, ha concluso. Il presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, ha ricordato che “una prestigiosa rivista tedesca ha fatto una serie di test sui vari sport e ha identificato il triathlon come attività motoria ideale per l’uomo comune. Inoltre – ha sottolineato -, in Commissione stiamo lavorando a un testo di legge per cui ci sia un’osmosi maggiore tra le scuole e le strutture territoriali dello sport di base”. Inoltre, è intervenuta la sottosegretaria di Stato al Ministero delle imprese e del Made in italy, Fausta Bergamotto, sostenendo l’importanza internazionale di questo evento. “Il Ministero si è attivato per cercare di fornire alla federazione gli spazi necessari di viale America, per garantire la buona riuscita della manifestazione”. Infine, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha ricordato con un minuto di silenzio Franco Chimenti, in onore del suo percorso sportivo e non solo.