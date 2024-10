GON ft. DEV-ICE il loro inno alla libertà è NON VOLERO’

GON ft. DEV-ICE, Non Volerò è un inno alla libertà, a voler lasciare andare e staccarsi da tutte quelle situazioni e persone che non ci fanno spiccare il volo, che vogliono tenerci chiusi in un modo di essere o in un preconcetto.

Riflessioni che nascono in un momento di divertimento e relax a bordo piscina, pensando ad un’estate che vuol continuare ed alla sua apparente leggerezza. Il pezzo è già stato portato in giro, in diverse venue romane e, visto il riscontro, i due rappers GON e DEV-ICE hanno deciso di pubblicarlo in questo fine settembre.

“Mi ricordo di quel pomeriggio in piscina come fosse ieri. La musica riempiva l’aria e, mentre cantavo il ritornello che mi era appena venuto in mente, ho visto gli occhi di Leonardo (Dev-Ice) illuminarsi. Era come se il beat e le parole si fossero allineati in un modo perfetto. Non avevo mai pensato di scrivere una canzone con un amico, ma quel momento ha acceso in me una voglia di sperimentare e creare. Siamo stati ispirati dalla spontaneità e dalla gioia di quel momento, e ho capito che insieme avremmo potuto dar vita a qualcosa di straordinario.” (Gon)

“Era una giornata perfetta, il sole splendeva e l’acqua della piscina era fresca e invitante. Mentre ci godevamo il momento, ascoltando alcuni beat su YouTube, ho sentito un’energia creativa nell’aria. Quando Fabio (Gon) ha iniziato a cantare il ritornello, che ha inventato al volo, mi ha colpito profondamente. La sua voce si adattava perfettamente al beat, e in quel momento ho capito che avevamo qualcosa di speciale tra le mani. È stato un impulso naturale decidere di lavorare insieme su una canzone; sapevo che avremmo potuto creare qualcosa di unico.” (Dev-Ice)

E così la spensieratezza e quel motivetto divertente sono diventati un brano che ha accompagnato i due rappers nella parte finale dell’estate e delle ottobrate romane, un momento che hanno voluto fotografare e condividere con i fans e gli amici.

Mix e Mastering: Roma Est Studio

Etichetta: LaLa LABEL

Distribuzione: Artist First

GON – Profilo Spotify:

Profilo Instagram:

https://www.instagram.com/wrldgon

Profilo Tik Tok

Profilo You Tube artista:

https://youtube.com/@Wrldgon23

Profilo Apple

https://music.apple.com/it/artist/gon/1708294276

DEV-ICE – Profilo Spotify:

Profilo You Tube:

https://m.youtube.com/@device1276

Profilo Apple:

Profilo Tik Tok:

Profilo IG:

https://www.instagram.com/dev__ice

Biografia GON – RAPPER – 28 ANNI, FRASCATI – Brano NON VOLERO’

Gon è un rapper, del 1996, nato e cresciuto ai castelli romani e proprio come un buon vino la sua fermentazione verso il mondo della musica è stata un po’ lenta arrivando dopo i 20 anni.

E’ un rapper che parla d’amore, di solitudine, di sentirsi fuori posto e di Paure. che poi è anche il titolo del primo singolo seguito da La Strada per il mare, da Te lo Prometto e a fine settembre da Non Volerò in ft. con Dev-Ice. Gon è molto noto, in particolare, nelle serate romane, laziali e milanesi.

Si sta già facendo conoscere anche fuori regione grazie ai tanti live a cui non manca di partecipare: che fossero open mic, festival o serate dedicate solo alla sua musica ma l’importante è esserci e dare voce alle proprie emozioni. E’ un rapper che fa saltare sui beat il linguaggio del cantautorato, caratteristica che gli ha permesso di essere ospite a Casa Sanremo. E’ stato tra i finalisti di Sanremo Rock, finalista al Summer Day Music Fest che lo ha visto in piazza a Terracina dinanzi a 6.000 persone, è stato tra i primi selezionati per Music for Change di Musica contro le Mafie ed è finalista e vincitore in diversi contest capitolini.