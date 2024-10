Michele & Marcos – “Jessica Rabbit”: alla ricerca della genuinità | RECENSIONE

“Jessica Rabbit”, il nuovo singolo di Michele e Marcos, è un brano molto originale. La bellissima donna dai capelli rossi, nata dalla fantasia di Gary K. Wolf nel 1981, e portata sullo schermo, sette anni dopo, da Robert Zemeckis, è stata scelta da Michele Fazio e Marcos Marcelli come emblema della “donna fatale”, che si mostra molto decisa e sicura di sé stessa: d’altronde, Jessica afferma di non essere cattiva, ma che così la disegnano. In realtà, però, la sua non è altro che un’apparenza, volta a cercare di nascondere le proprie debolezze. I nostri artisti, infatti, hanno avuto la brillante idea di ispirarsi a Jessica Rabbit per trovare, invece, un punto di partenza nel viaggio in cerca della donna che sa essere sé stessa e che sa cercare l’autenticità nell’amore come in tutto. In fondo, come sostiene Raffaele Morelli, cominciamo a esistere davvero quando smettiamo di credere di essere il personaggio che abbiamo in mente; e, dovremmo aggiungere, quello che spesso ha in mente anche, e soprattutto, la società in cui viviamo.

Parlando della musica, abbiamo delle sonorità davvero molto accattivanti, vicine al pop più puro ma anche al Funky e all’Electronic Dance Music. Gli strumenti contribuiscono, in modo a dir poco magistrale, a generare un’atmosfera che si addice perfettamente all’intento del testo. Anche le interpretazioni vocali fanno la propria parte, essendo entrambe molto partecipi. Del resto, parliamo di due giovani artisti i quali, dal 2022, hanno iniziato a costruire un curriculum di esperienze l’una più soddisfacente dell’altra, collezionando successi tanto in Abruzzo quanto fuori regione. E il successo, come sosteneva Albert Schweitzer, non è la chiave della felicità. La felicità, invece, è la chiave del successo: e se amiamo ciò che stiamo facendo, avremo successo.

Alla luce di quanto detto, si può dire che un brano del genere può senz’altro fungere da incentivo per chiunque nel cercare di riscoprire sempre più la propria genuinità. Magari sarà dura all’inizio, ma sicuramente ne trarremo beneficio: e, soprattutto, daremo alla nostra vita un altro senso e un altro sapore!

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l'hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.