Hazan – “Lady Rose”: parlare col cuore in mano | RECENSIONE

“Lady Rose”, il nuovo singolo di Michele Hazan, in arte Hazan, è un brano che colpisce e che entra facilmente in testa. È stato scritto dopo una notte insonne passata a parlare con un’amica, poi uscita della sua esistenza, l’artista ci “rivela” le ultime parole che aveva da dirle. Parlando del testo, colpisce il modo molto diretto in cui l’artista scrive, che va a braccetto con un’ammirevole proprietà lessicale e con un utilizzo di rime tutt’altro che banali. Inoltre, Hazan ci propone una tematica solo apparentemente poco originale, considerando che non si rivolge alla donna amata, bensì ad un’amica: la quale, date le parole, sembrava quasi destinata a sparire dalla sua vita. Del resto, come diceva Franz Kafka, la forza che si oppone al destino è in realtà una debolezza.

Quanto alla musica, abbiamo un brano rap con una base ben elaborata e delle sonorità altrettanto soddisfacenti, dagli arrangiamenti ben strutturati, i quali creano uno sottofondo perfetto per un testo del genere. Proprio un genere musicale come il rap, spesso sottovalutato e vittima di luoghi comuni, dà invece, secondo quanto giustamente sostiene Caparezza, la possibilità di raccontare sé stessi in un flusso incontrollato e incontrollabile.

Di conseguenza, se Hazan si sta preparando, con l’uscita di un brano così ben ponderato, al lancio del secondo EP, c’è sicuramente da aspettarsi un prodotto dalla spiccata qualità artistica ed emotiva!

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l'hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.