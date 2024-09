Bro Berri – Il nuovo singolo “SIAMO NEL BACK”

Il brano che racconta l’essenza del duo

“SIAMO NEL BACK” è il nuovo brano dei Bro Berri, disponibile dal 20 settembre sugli stores digitali e dal 27 settembre nelle radio in promozione nazionale, che racconta, per la prima volta, la vita e l’essenza del duo. È la narrazione di tutto ciò che hanno vissuto fino ad oggi: dai traslochi ai primi contratti discografici, dai primi dj set, in casa, fino alle sensazioni provate nei grandi live, di fronte a folle infuocate. Avversità, cambiamenti, novità, up and down e successi che li trovano sempre lì, insieme, in due, nel backstage di uno show, come in casa e come nella vita di tutti i giorni, spalla a spalla verso i loro traguardi. Come alla guida di un Offshore, viaggiano spediti su sonorità elettroniche, con cadenze vocali tipiche del rap, melodie e intrecci di parole che narrano con vena malinconica, ma energetica, immagini che in pochi comprendono. Ma è proprio a quei pochi ai quali i Bro Berri si rivolgono con “SIAMO NEL BACK”. Persone che ne hanno passate di ogni e che, nonostante tutto, lottano per la realizzazione dei loro sogni, giorno dopo giorno.

Storia del duo

I Bro Berri sono un duo di dj, produttori e cantanti italiani, formato dai fratelli Stefano ed Enrico Berretti. Sono nati in Riviera d’Ulisse, cresciuti a Cagliari e Civitavecchia; attualmente, abitano a Milano, città in cui si muovono nel panorama EDM, ricevendo supporto da artisti come David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo Martin Solveig, Bob Sinclair e Deorro. Il loro collettivo BB SQVAD, nonché format, è una realtà emergente in Italia e all’estero: hanno la possibilità di collaborare con artisti famosi ed esibirsi sui palchi grazie a dj sets e organizzazioni di eventi. La loro evoluzione stilistica e sonora è continua: vogliono raccontare la loro storia e i propri pensieri attraverso la musica elettronica ed hip hop, mostrando la propria autenticità nel panorama artistico contemporaneo.

