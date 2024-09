Torna l’IndieRocket Festival: quest’anno tocca quota 21 edizioni!

L’evento è, come sempre, uno dei più attesi della stagione musicale abruzzese.

Da sempre infatti IndieRocket Festival è sinonimo di grande qualità.

Negli anni sono stati tantissimi gli artisti che sono stati presenti in line-up.

Ci piace ricordare almeno Gang of Four, We Are Scientists, Ron Gallo, Clinic, Populous, Laura Veirs, Xiu Xiu e The Red Krayola ma in realtà ormai hanno superato da tempo quota cento, con provenienza da ogni parte del mondo.

Torna l’IndieRocket Festival: quest’anno tocca quota 21 edizioni – le location

Quella del 2024 sarà un’edizione memorabile, che abbraccerà diversi generi musicali e che si svolgerà in tre diverse location:

– Padiglione Becci a Pescara;

– Club Zero11 a Pescara;

– Teatro del Grano a Civitella Casanova.

Ogni anno l’IndieRocket Festival attira fan da ogni parte d’Italia e persino qualcuno dall’estero.

La musica indie conta infatti adepti praticamente ovunque, distaccandosi sempre dalle mode e dalle tendenze del momento.

Il nuovo concept, “Aquæ”

Per il suo ventunesimo anniversario IndieRocket Festival presenta un nuovo concept, “Aquæ“, un nome che identifica la fluttuazione della musica verso sonorità elettroniche, sottolineando il suo continuo impegno nella ricerca e nella sperimentazione artistica.

Un concept che si lega anche alla scelta del Pala Becci, situato in prossimità del Porto Turistico Marina di Pescara.

Un tributo al forte legame tra la città e il mare stesso, “un elemento che ha sempre ispirato le nostre vite e il nostro lavoro”, sottolinea Paolo Francesco Visci, co-direttore artistico del Festival che quest’anno sarà affiancato da Gianluca Gozzi, storico promoter italiano ed ex direttore artistico di Todays Festival.

La chiusura del festival, “Æquinox”, il 22 settembre sarà invece ospitata dal Comune di Civitella Casanova (PE) in collaborazione con Pollinaria e avrà luogo presso il Teatro del Grano.

Tutti gli artisti della ventunesima edizione

Di seguito tutti gli artisti (in rigoroso ordine alfabetico) che si alterneranno durante questa tre giorni di musica:

3Phaz

A Gang Of Three & Luca Faieta

Bassolino

Cemento Atlantico

Coca Puma

Disangro

Föllakzoid

Forest Swords

Future Island

Gu Mascio

Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly

Joshua Idehen

Lorenzo Senni

e poi anche…

Luwei

Maria Chiara Argirò

Max JazzCat Conti

Mike Latona

Mouse on Mars

Oltrefuturo

Om Unit

Proinsedmet

SofaTalk

Togue

Yousuke Yukimatsu

<h4>Per saperne di più...</h4>

Per saperne di più sull’IndieRocket Festival:

www.indierocketfestival.it

Facebook: facebook.com/indierocketfestival

Instagram: https://www.instagram.com/indierocketfestival/

Potete acquistare i biglietti per l’IndieRocket Festival qui.

Non mancate!

















































































































































































































