MC Mike parla del suo genere musicale

Il rapper MC Mike si lascia scoprire dal pubblico rispondendo alle domande dell’intervista. Scopriamo dettagli su di lui e sulla sua musica!

Secondo te, il rap è il genere ideale per trasmettere messaggi di denuncia? Se sì, perché?

Certo che si, secondo me il Rap è il genere ideale, proprio perchè nasce dall’esigenza di comunicare ed esternare a gran voce molti problemi della società nasce appunto all’inizio degli anni 70 in America, da non confondere con la trap che è il suo sottogenere , quest’ultima parla di temi come droga, violenza, armi ecc però con lo scopo di ostentare tutto ciò senza avere un minimo di raziocinio e purtroppo il rap vero in italia è presente ma viene riconosciuto non come meriterebbe dando purtroppo molto più spazio a sottogeneri come la trap che appunto parlano di temi seri però in maniera ostentatrice o violenta e aggressiva, ma molto spesso superficiale facendo credere a parecchie persone che quello sia rap. Mentre il rap e tutt altro, il rap è proprio parlare di problemi e cercare di uscirne, non il vantarsi di stare in quei problemi e rimaneci, cosa che fa la trap che però come il rap nasce sempre in America e infatti gli Artisti Americani riportano queste tematiche perchè le vivono veramente sulla loro pelle senza inventarsi niente, la maggior parte degli artisti trap in italia non vengono dalla stada e appunto tutto quello che dicono nelle canzoni non l’hanno vissuto sulla loro pelle quindi sono finti e fanno questo genere per moda o perchè fa figo far finta di venire da un contesto disagiato mostrando collane e soldi finti, quindi i trapper italiani rispezzo agli americani sono solo totalemente finti e hanno zero credibilità, il rap vero parla oltre che della società anche dei problemi personali che ha dovuto affrontare ogni singolo rapper per uscire da una situazione di vita molto disagiata, è il genere musicale più diretto ed esplicito che ci sia ma ha la necessità di essere così , per farsi sentire e per far capire alla società che ci sono problemi seri che non possono essere trascurati è il genere più adatto a mio parere perchè mette il testo e la voce al centro della canzone cosa che non avviene in altri generi che sono meno adatti, alcuni artisti che sono e sono stati fondamentale perchè io iniziassi a fare Rap sono In America: Eminem, 2Pac, Biggie, Mobb Deep, Rakim,NWA, Run D.M.C, 50 CENT, Kendrick Lamar, Lil Wayne, Busta Rhymes ecc mentre in italia gli unici rapper validi che ascolto e a mio parere sono: Nayt, IL Tre, Rancore, Ensi, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Mezzosangue, Gemitaiz, MadMan, Clementino. A mio parere alcuni di questi non hanno nemmeno tutto il ricconoscimento che meritano, come Nayt, Rancore, o mezzosangue che parlano di tematiche serie con una sensibilità fuori dal normale, e che rispetto ad artisti come Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Tony Effe ,davvero meriterebbero più riconoscimento di questi ultimi 3 che oltre ad avere un creadibiltà pari a 0 proclamandosi Gangstar della strada (che non sono mai stati) parlano di contenuti effimeri e la cosa grave è che sono anche acclamati, anche nei concerti dal vivo dimostrano basse o nulle capacità di performance usando molto spesso il playback che agevola di molto la performance cosa che non fanno i veri rapper validi citati prima, non usando quasi mai il playback e dimostrando non sono nei testi ma anche del vivo delle capacità mostruose anche come performer, nei testi questi trapper sopravvalutati esternano una autocelebrazione superficiale limitata a soli beni materiali o droghe e con una capacità di scrittura Flow e creatività inesistente rispetto a Nayt, Rancore o Mezzosangue, che parlano di verità, e forse per questo risultano scomodi, ma alla fine il senso del Rap è proprio quello di essere scomodi, cosa che a molte persone non va giù, quindi per questo questi 3 mostri sacri sono ancora sottovalutati a mio parere.

Ci sono stati eventi nella tua vita che ti hanno spinto a scrivere un brano sulla società odierna?

Più che eventi la società stessa mi ha fatto rendere conto che questi problemi erano piuttosto seri, però ho vissuto situazioni dove persone circostanti a me vivevano questo disagio quindi l’esigenza di parlare di questi problemi ha avuto una nascita molto spontanea, perchè proprio questo disagio nella società porta a far avere irreversibilmente problemi psicologici sopratutto agli individui più deboli che non riescono a controllare bene i social, ma al contrario si fanno controllare da essi.

Anche temi come la prostituzione digitali sembrano essere oggi una delle cose più normali da trovare sui social, cosa che non lo è assolutamente, quindi parlando di ciò si può iniziare a far aprire gli occhi a più persone e cercare di migliorare la situazione perchè molto spesso essere schiavi dei social, che porta al singolo individuo in una società che ormai è parecchio schiava di essi a sviluppare problemi psicologici più o meno gravi, anche la prostituzione digitale è un grave problema e ho notato che una buona parte delle ragazze che la pratica è spesso manipolata a tal punto da credere che sia una cosa assolutamente normale e morale.

Ritieni che gli uomini abbiano perso la loro integrità morale? Se sì, quali sono i motivi?

Io penso che da sempre una parte degli uomini non abbia mai avuto integrità morale che però in parte dobbiamo dire che è anche una cosa leggermente soggetiva infatti ogni individuo ha una itegrità morale diversa. L’unica differenza dal passato è che ora i social avendo preso piede tutti gli atti immorali che prima erano nascosti ora sono molto più evidenti e alla luce del sole, questo non significa che nelle epoche passate dell’umanità gli atti immorali ne erano di meno e c’èra più pudore ma erano solo molto meno visibili e più limitati in un contesto più piccolo. Io credo che l’immoralità è sempre esistita ma ad oggi grazie ai social e all’informazione immediata e veloce sia solo più evidente di prima, poi dobbiamo dire che il principio di integrità morale è anche in parte soggettivo ma i dati oggettivi che vedo oggi su questo campo sono preoccupanti perchè vedo persone fare davvero un abuso all’ennesima potenza di questa libertà di spargere immoralità senza curarsi un minimo di quello che stanno realmente facendo ma essendo consensienti a farlo. Per carità ognuno può fare ciò che vuole, ma le persone devono capire che in alcune ragazze a lungo termine porterà disturbi mentali e un rimorso enorme, purtroppo trovo che ci vorrebbe un pò più di equilibrio nella società che sarà difficile trovare, proprio perchè si passa da un estremo all’altro.

Che messaggio vorresti trasmettere ai tuoi ascoltatori?

Ai miei ascoltatori vorrei trasmettere proprio il messaggio di imparare ad usare in modo sano i social senza cadere nella dipendenza, cosa che purtroppo molte persone ad oggi non riescono a fare, lo sbaglio non è usarli ma bensì farsi gestire da essi e credendo che possano essere usati come riparo e come seconda realtà per il timore di non voler affrontare e risolvere reali. Anche quando parlo della pornografia digitale il messaggio non è quello di vietare alle persone di mettere in atto questa cosa anche perchè ognuno è libero, ma di far si che esse si rendano conto che è una cosa che magari dà una gratificazione momentanea a livello di ego o di denaro, ma il rovescio della medaglia evviene quando si rendono conto di aver perso la dignità in modo permanente, cosa che non avranno mai più indietro. Ma alcune di esse sono addirittura fiere di fare quello che fanno e magari in futuro non avranno ripercussioni psicologiche. Ma mi sento di dire e deduco che quest’ultima per loro non sia affatto importante mettendo il guadagno al primo posto. Ma il punto fondamentale è quello che attraverso questo brano voglio far si che ci sia una presa di coscenza in modo che il fenomeno diminuisca gradualmente, ma l’unico modo per far diminuire il fenomeno è quello di non dare più attenzioni a queste ultime che esercitano questa cosa, in modo tale l’influenza che avrebbero a condizionare o manipolare le ragazze più piccole sia poca o quasi nulla. Perchè è molto facile che delle adolescenti siano affascinate ed attratte da una cosa che sicuramente in atà avanzata molto probabilmente si pentiranno di aver fatto. L’altro messaggio importante che voglio trasmettere è quello di vivere la vita reale usando i social in modo prolifico ma senza farsi schiavizzare come sembra stia accadendendo nel 2024, e ingenerale dal non farsi schiacciare da essi e dagli eventuali commenti negarivi soprattutto se si è esposti.

