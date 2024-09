Giusy Soviero: in radio con “Silenzio ‘e stu core”

Libera e di urgenze romantiche Giusy Soviero che pubblica per Mea Sound con la direzione artistica di Gabriele Schifanella, il nuovo singolo dal titolo “Silenzio ‘e stu core” che in rete troviamo anche con un bel video ufficiale. “Silenzio ‘e stu core” descrive l’esatto momento in cui le parole perdono la loro capacità espressiva e i silenzi si trasformano in melodie: si eclissa ciò che si vorrebbe esternare e la musica rimane l’unico strumento in grado di trasmettere i pensieri più profondi. Il brano nasce dal vissuto di Giusy Soviero e trasporta il pubblico in una dimensione nuova, nella quale è possibile immedesimarsi anche grazie al sound piacevole ed in sintonia con la voce.

Se ti chiedessi tra Napoli e il resto del mondo? Questo brano cosa sceglie?

Questo brano, così come gli altri, ha in sé una forte Napoletanità che in questo caso viene fuori nel mio modo particolare di rapportarmi all’amore o a certe situazioni, nelle quali sono pienamente coinvolta.

È per altro scritto nel mio dialetto, è abbastanza scontato che a questa domanda risponderei scegliendo senza ombra di dubbio Napoli.

Te lo chiedo perché nei suoni spesso appare il suono che un poco rimanda alla scena underground italiana. Un misto se vuoi… cosa ne pensi?

Ma come ho già detto è un brano contaminato da molti altri stili musicali provenienti dalla World Music, in questo senso quindi direi che l’intento è anche quello di avvicinare la mia Terra a quei mondi lontani…che forse tanto lontani non sono.

Il fuoco è un elemento da cui non si prescinde. Per te cosa significa?

Il fuoco è uno degli elementi che volevo fortemente nel Video clip di questo brano.

È simbolo di passione, in questo brano in particolare sta a rappresentare, insieme al cuore che brucia (scena finale) , l’ardere di un sentimento.

Una canzone biografica… si ha bisogno di canzoni per dire a se stessi cose che non uscirebbero altrimenti?

Nel mio caso, assolutamente sì. Non riuscirei, con la stessa facilità con cui lo faccio scrivendo e cantando, ad esprimermi e far uscire fuori ciò che nascondo dentro me. La musica ha questo potere.

