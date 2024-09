This Is EllE – LIFE: a tutta vita! | RECENSIONE

“LIFE”, il nuovo singolo di This is EllE, è un brano vivace e in grado di coinvolgere anima e corpo. Nel testo si inneggia alla vita, cosa che oggigiorno, a giudicare dai tempi che corrono, spesso e volentieri ci risulta tutt’altro che facile. Solo i grandi artisti, però, possono riuscirci unendo l’adrenalina, dovuta alle paure di cadere, al senso di leggerezza che deriva dal ritornello. Il tutto, poi, viene magistralmente convogliato nel messaggio conclusivo, in cui This is EllE, per quanto provata, ci ricorda che la vita è sempre un dono e che tutte le vicissitudini, più o meno belle, sono però sempre finalizzate a renderci delle persone più complete. Può forse tornare utile, a tal proposito, un prezioso insegnamento di Pablo Picasso: “Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo.”

La musica contribuisce a rendere il significato del brano, essendo caratterizzata da un andamento molto brioso e orecchiabile, in una tonalità tra le più vivaci e, non da ultimo, anche da un ritmo piuttosto ballabile. Quest’ultima caratteristica, forse più o meno voluta, è però sicuramente tra le più significative per una canzone che vuole trasmettere un simile, significativo, invito a vivere la vita. Del resto, come diceva Rudolf Nureyev, ogni uomo dovrebbe danzare, per tutta la vita. Non essere ballerino, ma danzare.

Di conseguenza, non possiamo che augurare, agli ascoltatori più sensibili, di riuscire, con questo capolavoro, ad unire l’utile e il dilettevole riflettendo e scatenandosi.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: