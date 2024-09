La Capitale si prepara ad ospitare la “Rome Startup Week”

Il 19 e il 20 settembre al Gazometro sponsor istituzionali, startupper, speaker e ospiti internazionali, performance live di artisti, cibo solidale e molto altro: il programma dell’evento che unisce Tecnologia e Innovazione con il mercato dei capitali è sempre più ricco. Oltre 5000 persone attese nei due giorni, 30.000 mq di spazi espositivi, delegazioni di Paesi esteri, 7 aree tematiche e più di 50 eventi collaterali.

Il count-down è iniziato: mancano, infatti, solo poche settimane all’evento di apertura di Rome Startup Week, il Festival Internazionale dove la tecnologia e l’innovazione ispirano i futuri leader del mondo. Ogni giorno il programma della manifestazione, che si svolge al Gazometro di Roma, si arricchisce di appuntamenti, talk, dibattiti con ospiti e speaker nazionali e internazionali.

RSW, giunto alla quarta edizione, organizzato da Roma Startup insieme Future4 Comunicazione, Orange Media Group e The Growth Kitchen, ha l’obiettivo di raccogliere nella Capitale il meglio dell’Italia e del bacino del Mediterraneo facendone un Hub internazionale dell’innovazione. Numerosi gli Sponsor e i Partner: ENI, SACE, Lazio Innova, Università degli Studi Roma Tre, Road (Rome Advanced District). E poi Barilla, Fastweb e Seeweb. Media Partner: ANSA e Startup Italia. Partner Tecnologico. Brella.L’evento, il 19 e 20 settembre p.v., ospiterà nel Village 80 Startup che verranno selezionate da un Comitato Tecnico Scientifico composto da rappresentanti del mondo delle Università e delle Imprese e da esperti di innovazione e tecnologia. Almeno un altro centinaio di Startup parteciperanno poi, nei due giorni, al Festival organizzato al Gazometro.Nel main stage sono previsti, tra gli altri, gli interventi dell’astronauta Paolo Nespoli che parlerà della sua esperienza nello spazio, delle nuove frontiere della tecnologia e dell’impatto sulla vita delle persone; Francesco Oggiano, giornalista e blogger, autore del best seller “Sociability” spiegherà come i social media stanno cambiando il nostro modo di informarci e di fare attivismo; Virginia Gambardella, laureata in Bocconi, dopo un passaggio in Mc Kinsey è approdata al mondo delle Startup e dei Podcast sui temi del benessere psicofisico e la cura di se stessi. Un’altra presenza molta attesa è quella di David Allen, autore del libro Getting Things Done (tradotto in italiano Detto, Fatto!) e del sistema GTD diventato un modello manageriale per la gestione del tempo e dell’organizzazione delle proprie attività. Dalla Silicon Valley raggiungerà il Gazometro anche Paolo Privitera, MIT a Boston, imprenditore e investitore seriale come Esther Cid Rodriguez, fondatrice della piattaforma Talent Passport per lo sviluppo delle carriere professionali e la gestione dei talenti. E poi Bianca Zwart, prima collaboratrice del CEO di Bunq, una delle più grandi fintech al mondo, nata in Olanda e da poco sbarcata in USA, e Marco Trombetti, CEO di Translated, una delle prime e più grandi aziende del mondo Tech. Alla RSW l’Associazione ULTRABLU che valorizza e diffonde le espressioni artistiche e culturali nate dalla neurodiversità, presenterà per la prima volta, insieme ai partner Comediarting e Auditorium (Startup romana), il progetto ULTRALEGGIBILI, una rivoluzionaria WEB APP che trasforma l’editoria digitale offrendo cinque livelli di lettura personalizzati. Nell’occasione sarà mostrata al pubblico per la prima volta anche la nuova installazione artistica BRIDGE, un ponte che ci permette di cambiare prospettiva e di immedesimarci nelle altre persone.

All’interno del Gazometro si alterneranno anche famosi Writer italiani e internazionali come Lo Zoo di Simona, Solo e Diamond che si esibiranno con le bombolette spray dal vivo durante le due giornate. Miki Degni, wine artist milanese, dipingerà invece con vino e pennelli.

Il Food & Beverage sarà gestito dall’Associazione Abili Oltre. Attraverso l’iniziativa “MANGIARE BENE PER FARE DEL BENE” un team integrato di persone abili, con disabilità e fragilità sociale servirà prodotti tipici della tradizione gastronomica italiana. Tutto il ricavato verrà destinato dall’Associazione Abilioltre alla creazione di startup di natura culturale ed economica per persone con disabilità e ad alto disagio sociale