“A Morlupo ho ritrovato me stesso”, la rinascita di Max Bertolani

Sorridente e ,finalmente, di nuovo positivo Max Bertolani è tornato a vivere a pieno la sua vita, ritrovando quella serenità interiore che negli ultimi anni era andato scemando.

Uomo sportivo e brillante Max appare assolutamente trasformato e felice di questo nuovo percorso che dopo anni lo ha visto lasciare Milano per tornare a Morlupo, in provincia di Roma.

In questa intervista Bertolani ha raccontato a cuore aperto e con la consueta sincerità il suo recente passato che lo ha portato ad abbandonare per un pò il mondo della tv per dedicarsi totalmente a se stesso.

Oggi però, finalmente sereno, Max è pronto a rimettersi in gioco valutando, dovesse arrivare, anche l’ipotesi di partecipare ad un nuovo programma tv dopo l’esperienza avuta con l’Isola dei Famosi.

Dopo una vita a Milano l’attore friulano ha deciso di tornare a Morlupo insieme alla madre, paese che in pochissimo tempo gli ha ridato la serenità di cui aveva bisogno facendogli respirare quel clima di serenità e gratitudine che il caos lombardo non era più in grado di dargli.



“Diciamo che il Covid è stata un pò la goccia che fatto traboccare il vaso, ho avuto delle difficoltà sotto ogni punto di vista e non ho passato mesi facili.

Ho perso mio padre, ho chiuso una relazione importante e ho preferito dedicarmi a me stesso per un pò: sono una persona molto estroversa e buona ma non riesco a fingere e soprattutto non riesco a far bene il mio lavoro e cò che mi piace se non ho la mia tranquillità interiore.

Ho passato 3/4 anni di tsunami veri e propri, ma col senno del poi sono contento di averli superati perché mi hanno permesse di essere l’uomo che sono oggi, finalmente sicuro di se e felice!”

Max, cosa hai trovato a Morlupo che ti mancava a Milano?

“Ad oggi posso dirti che qui ho esattamente tutto ciò che mi serve per stare bene.

Morlupo mi ha fatto riscoprire i veri rapporti di amicizia, di sincerità e spontaneità che mi mancavano e che a Milano avevo completamente perso.





Mi basta fare una passeggiata in centro per incontrare tantissime persone e trascorrere del tempo bellissimo in loro compagnia, è veramente un piacere per me relazionarmi con quelli che ad oggi reputo senza assolutamente dubbi miei amici veri e sinceri.”

Ritrovando se stesso Max Bertolani ha ovviamente ripreso in pieno l’attività sportiva, creando l’American Football Academy, scuola che sta ottenendo tantissimi consensi nella zona.

“L’American Football Accademy è una vera e propria famiglia, a me piace definirla esattamente in questo modo.

Il calore che ho qui non penso di averlo mai provato in vita mia, mi vogliono tutti bene e la scuola ne è l’esempio più lampante: seguo tante persone che che si sono affidati a me perché avevano problematiche importanti e, ad oggi, sono a tutti gli effetti degli atleti performanti e ,soprattutto, soddisfatti.

Il mio più grande ringraziamento va al comune di Morlupo, al sindaco ed a tutti gli abitanti che mi hanno accolto veramente come uno di loro, io farò del mio meglio per continuare a dare il mio contributo e la mia esperienza per tutti loro.





Una delle cose che mi rende più fiero è essere il coach di Gladiatori roma, squadra dove ho militato tanti anni fa e che ora ho il privilegio di allenare.”

Max, in tutta sincerità tornerebbe a fare un reality televisivo?

“(ride ndr) Ad oggi non mi pongo limiti: quando uno sta bene con se stesso non ha problemi a mettersi in gioco ed accettare nuove sfide.

Grazie all’aiuto Dottor Marco La Mantia (nutrizionista) e del Dottor Andrea Militello (andrologo) sono tornato in forma e dovesse capitarmi un’occasione sicuramente la valuterò prendendo la decisione giusta.

Ci tengo a ringraziare in modo particolare anche Sara Gioia, Paolo Pacifici e Valerio Montalto, tre persone che sono diventate fondamentali nella mia vita, è grazie a loro se sono ripartiti tutti i miei progetti.”