Fuori il nuovo singolo “You failed” del duo Obici

Rialzarsi dopo un fallimento: è questo il messaggio del nuovo singolo alternative rock

Il brano parla del fallimento, non come punto d’arrivo, ma come base per una ripartenza. Non esiste un successo meritato e duraturo che non passi da infiniti tentativi fallimentari. Ciononostante questi fallimenti non sono mai garanzia di un futuro successo, ma più spesso significano solo mancanza di talento. Ci si trova dunque in questa situazione già vissuta molte volte del dover ricominciare da zero con un progetto sentendo tutto il peso del percorso svolto.

Spesso abbiamo fallito magari per mancanza di coraggio, per quella paura radicata in noi che ci costringe a volare bassi. Ci è stato insegnato che concretezza e umiltà sono doti, ma da questo punto di vista sono anche una condanna alla mediocrità. La vertigine di fronte al successo.

“You failed” è il secondo singolo estratto dall’album in uscita per il prossimo autunno, il cui lavoro di registrazione è stato a cura di Raoul Terzi , mentre quello di mix e master è stato eseguito interamente da Mauro Andreolli.

Radio date: 13 settembre 2024

