Bergamo 04 Settembre 2024, per approfondire alcuni omicidi avvenuti sempre nella bergamasca, abbiamo intervistato il giornalista criminologo Michel Emi Maritato, che ci ha fornito delle importanti connotazioni, ed indispensabili requisiti, che dovrebbero farci quantomeno riflettere.

Michel Maritato “la mia ipotesi è che il delitto di Yara Gambirasio, va collegato a quello della 21enne indiana Sarbjit Kaur.

Esordisce così Maritato, aggiungendo : “a distanza di un mese, dall’omicidio di Yara, si rinviene il corpo di Sarbjit Kaur, vicino al fiume Serio, proprio a Cologno, nei pressi in cui fu ritrovato il corpo di Yara”.

“Ci tengo a precisare che le due ragazze scompaiono esattamente lo stesso giorno della settimana, Yara venerdì 26 novembre 2010, Sarbjit il Venerdì 24 Dicembre 2010, questo è il primo puzzle che fa emerge una sorta di ritualistica, che avvolge entrambi i casi, non credo affatto siano solo coincidenze.

“I tagli inferti sul corpo di entrambe le vittime, non sono un caso”.

“Se analizziamo i segni inferti con il coltello sul corpo di Yara, sono molto simili a quelli presenti nel corpo di Sarbjit”.

“Dall’autopsia sul corpo di Sarbjit emerge una profonda ferita alla testa, due tagli all’altezza dei polsi, stesse ferite presenti nel corpo di Yara Gambirasio, eppure la 13enne non si è suicidata, epilogo legale che invece è stato destinato alla povera Sarbjit, un caso chiuso come suicidio”.

“Mi rifaccio alla consulenza fornita l’anatomopatologa, in sede di giudizio : “l’entità, e la distribuzione, il tipo di disegno dei tagli ritrovati sul corpo di Yara Gambirasio sono compatibili con lesioni inferte su un soggetto che non si stava muovendo, è molto difficile disegnare una ‘x’ con un coltello sulla schiena di una persona se questa si muove”, pertanto quei segni sono stati inferti quando la ragazzina era in stato d’incoscienza, o perlomeno quando non poteva muoversi”.

“Non emerge nessuna lesione, che possa dimostrare un qualche tentativo di difesa, da parte di Yara, pertanto ipotizzo che sia stata colta di sorpresa, in poche parole al momento dell’aggressione Yara, non era narcotizzata, visto che non ne è stata trovata traccia”.

“Vorrei soffermarmi sui tagli, e sulla ritualistica alla quale appartengono” – continua Maritato :

• Al momento del ritrovamento il corpo di Yara presenta alcune lesioni al capo, esattamente come Sarbjit, ed una ferita di punta e taglio, sotto la mandibola, per essere precisi, un taglio superficiale sulla mammella di sinistra che prosegue su tutto il torace

un’estesa lesione a forma di X in regione dorsale

una a forma di J in regione dorsale

Ma ha anche i tagli simmetrici ai polsi, altra ferita che ci riporta ai tagli inferti alla 21enne indiana”.

“Credo fermamente che nulla è a caso, analizziamo i tagli trovati sulla schiena di Yara, una sorta di “X” a livello lombare, ed altri due segni paralleli verticali, questo segno è una “X barrata”, ed un taglio a forma di “J” in regione dorsale, altro simbolo druidico, che fa riferimento all’esoterismo, più precisamente alle rune usate nella cultura celtica”.

“Nell’esoterismo la runa rappresentata dalla X e connotata come Gebu, il significato iniziatico di questo simbolo runico, è il dono, o generosità per cui il delitto di Yara, è stato una sorta di dono, o meglio sacrificio esoterico, il dono che l’assassino ha voluto perpetrare, in nome delle sue devianze esoteriche”.

“Questo simbolo runico è spesso associata al concetto di trasformazione e cambiamento, poiché rappresenta un punto di svolta o una scelta cruciale”.

“Ma non finisce qui, se prendiamo in esame il taglio a forma di J, in campo esoterico rappresenta il coraggio, l’impulsività, e la vita movimentata, ma se vogliamo rifarci al simbolo druidico, esattamente come la X inferta con l’altra ferita allora scopriamo che la lettera J è associata alla runa “Jera”, che rappresenta appunto la celebrazione del raccolto, e la fine del vecchio per iniziare il nuovo”.

“Gli inquirenti di Bergamo hanno subito scartato questa ipotesi, chiudendo il caso di Sarbjit come suicidio, e l’altro caso attribuito a Bossetti, ci sono molte cose che non mi spiego”.

“Ad archiviare il caso come suicido di Sarbjit fu il pm Letizia Ruggeri, la stessa che si occupò del caso di Yara Gambirasio”.

“Sono certo che questa pista, andava quantomeno vagliata ed approfondita, in quanto certi simboli, possono dirci molto più di quanto si possa pensare”.

Questa è la prima parte di un’inchiesta giornalistica che sarà condotta in più riprese.

News

6 Settembre 2024 Debora Saitta Modifica

Intervista al Maestro Andrea Rongioletti : la sua musica potente istantanea e viva 06 Settembre 2024, quando si parla di musica di qualità, quella che appaga l’anima e l’udito, allora…

RomaSalute e benessere

5 Settembre 2024 Debora Saitta Modifica

Roma, tutti uniti per salvare la Fondazione “Santa Lucia” Roma 05 Settembre 2024, tante le persone (pazienti compresi), che nella serata d’ieri hanno partecipato, alla fiaccolata, indetta da alcuni sindaci,…

News

2 Settembre 2024 Debora Saitta Modifica

Willy, dopo quasi 36 anni, aperta una nuova indagine dalla Procura di Ferrara Ferrara 02 Settembre 2024, sono trascorsi quasi 36 anni, da quel fatidico giorno in cui Willy Branchi,…

CronacaRoma

2 Settembre 2024 Debora Saitta Modifica

Roma Fiumicino, niente corsa in taxi, per la coppia non vedente con il cane guida a seguito Roma Fiumicino 02 Settembre 2024, qualche giorno fa, all’aeroporto di Roma Fiumicino un…