This is EllE – Il nuovo brano “LIFE”

Un nuovo inno alla spensieratezza e alla vita

This is EllE pubblica il suo nuovo singolo “LIFE”, disponibile dal 6 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Questo terzo inedito è stato composto anche grazie al prezioso aiuto del compagno di vita e musicale Matteo Petacca. Si tratta del proseguo di “GOLD”, in cui la cantante, nel videoclip, aveva trovato cinque amuleti: il primo è proprio “LIFE”.

Il nuovo brano è un inno alla vita che da un lato tiene sospesi con la paura di cadere, dall’altro regala emozioni uniche ed irripetibili. Il risultato di questo dualismo è un’alternanza di gioie e dolori, lacrime e sorrisi, che costruiscono l’esistenza di ognuno, mattone dopo mattone. L’inizio del ritornello con “Tatararirà” trasmette un senso di leggerezza e il tutto termina con la frase “When I’m on the floor is for you”, dove This is EllEimmagina di parlare ad una sé stessa esausta. Il messaggio finale consiste nell’invito a godere di ogni momento: sono tutti preziosi per la crescita personale e la coscienza di sé.

Ascolta il brano https://open.spotify.com/artist/4EvZdwNebm3XxZeW7ppFwP?si=b6RRWD_yQRCXeHBTK7SNSw

Storia dell’artista

This is EllE arriva così, dal nulla, da un passato di cui non scriveremo granché, perché crediamo che non abbia grande senso parlare di ciò che è stato, fuorviando il presente, e più che altro, se vogliamo, anche perché il passato non ha vita alcuna! La sua voce rappresenta esattamente ciò che lei è, due lati di una stessa medaglia dove l’uno non può vivere senza l’altro, la notte e il giorno che si rincorrono nelle 24 ore. Dopo anni di salite e discese, andate e ritorni, e forti esperienze, trova pace in questo suo progetto solista che racchiude un po’ ciò che finora è stato il suo viaggio, interiore ed esteriore, di vita artistica e non solo… Tutto ciò che c’è prima di questo è servito a This is EllE per arrivare qui dov’è, le numerosissime esperienze live e in studi di registrazione in Italia e all’estero, ogni singolo incontro con i vari musicisti e produttori, hanno segnato ed influenzato la sua vita accompagnandola fino ad oggi. A gennaio 2024 esce la cover dei Pink Floyd “High Hopes” che segna l’inizio del suo primo lavoro ufficiale da solista totalmente autoprodotto (insieme al suo insostituibile compagno di avventure Matteo Petacca).

Il 31 maggio è la volta di GOLD, il primo dei 5 pezzi inediti che, insieme ad High Hopes, faranno parte del suo nuovo Ep, in cui ogni pezzo è legato agli altri tramite un racconto che verrà narrato canzone dopo canzone!

Il 6 settembre 2024 esce LIFE, un pezzo pieno di Vita, come appunto ci anticipa il titolo, che fa ballare e canticchiare il ritornello anche dopo averla ascoltata. Questo nuovo lavoro è un viaggio nell’esistenza dell’essere umano, un cammino pieno di energia, emozioni, gioia, dolore, e tutto ciò che si può citare quando davvero si dà tutto fino alla fine, una fine che in questo caso è solo l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo del libro della vita di This is EllE.

Instagram: https://www.instagram.com/_thisiselle_/

Facebook: https://www.facebook.com/theofficialellepage/

TikTok: https://www.tiktok.com/@_thisiselle_

YouTube: https://www.youtube.com/@thisisellemusic

