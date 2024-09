Pediatric Stone Center Santobono, l’evento di beneficienza per la calcolosi pediatrica

Come ogni anno, la città di Napoli ospita l’ormai noto evento di beneficienza, organizzato da Manuela Capuano, assieme alla S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ets – punto di riferimento in Italia per la calcolosi pediatrica – e in collaborazione con Tenuta C’Est la Vie.

L’obiettivo del progetto – condiviso anche da Enrico Mattera, nonché proprietario dell’Hotel Villa Miralisa e premiato “Eccellenze Italiane Assotutela 2023” – è quello di supportare le cure dei più fragili, ricoverati all’ospedale pediatrico di Napoli, ponendo un occhio di riguardo alle attrezzature specifiche per gli interventi di calcolosi pediatrica che, quest’anno, si focalizzano sull’utilizzo di speciali robot da usare per la chirurgia urologica. È, infatti, un gesto importante e vitale per contrastare l’alto tasso – sempre più dirompente – di calcolosi in età pediatrica, prima causa di trapianto del rene infantile.

Tale appuntamento di beneficienza – tenutosi lunedì 2 settembre – vuole essere anche un’occasione per stare insieme, stimolare la solidarietà e l’empatia, con una forza e un coraggio necessari per supportare le difficoltà dei piccoli pazienti.

Il messaggio di generosità, diffuso all’interno della suggestiva vigna sul mare di Tenuta C’Est la Vie, è anche impreziosito dall’accoglienza di chef pronti a far degustare ai presenti le specialità del posto, con i cibi, i vini di Cantine Federiciane, una selezione di Birre Kbirr e prodotti enogastronomici pregiati e provenienti dalle aziende sostenitrici del progetto, basti pensare a “Le Montanarine” del Maestro Panificatore Maurizio Patalano, Ischia, farine Molino Caputo, olio Olitalia o “Fritturine all’Italiana” Pizzeria Olio e Pomodoro; le varie selezioni di formaggi e latticini di Sogni di Latte, su pane di Forno Romeo e Miele Oro D’Ischia, a cura di Teresa Troncone e Guido Ferraro; “Amore” e “Psiche” dessert della pastry chef Noemi Di Spigno per Seasons Restaurant & Lounge Bar e tante altre specialità.

Con una piccola donazione di 60 euro si può godere dell’atmosfera unica e suadente della vigna, accompagnata da special guest del panorama musicale e degustazioni varie, contribuendo, nel frattempo, all’incessante ricerca di una tecnica più efficace e veloce possibile per trattare la calcolosi tra i più piccoli.

Il Robot Ily è un sistema robotico per la movimentazione remota di un Ureteroscopio nella frammentazione e la rimozione dei calcoli urinari, migliorandone, in maniera precisa e nel minor tempo possibile, la visibilità e riducendo i casi di eventuali lesioni involontarie della mucosa e dei tessuti.

Il Pediatric Stone Center del Santobono è, dunque, un vero e proprio centro di eccellenza nel garantire ai bambini le giuste attenzioni e cure per trattare patologie che, altrimenti, verrebbero demandate ai centri per adulti che, tuttavia, non dispongono di alte tecnologie con caratteristiche aderenti alle particolarità dell’età infantile.

