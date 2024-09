Alessio Viscontini: tutti impazziti per il suo nuovo salone in via Belsiana

Alessio Viscontini ha aperto le porte del suo nuovo salone di bellezza in via Belsiana 58. Questa nuova sede si aggiunge all’altro rinomato indirizzo del celebre hairstylist, già presente in via di Torrevecchia, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader indiscusso nel mondo dell’hairstyling.

Conosciuto per aver trasformato i look di molte star del jet set nazionale, Viscontini è un punto di riferimento per chi desidera un’immagine raffinata, moderna e sempre all’avanguardia.

Il nuovo salone in via Belsiana rappresenta la sintesi perfetta tra lusso e innovazione. Ogni dettaglio degli interni è stato curato per offrire ai clienti un’esperienza unica, dove l’eleganza si sposa con il comfort, e dove ogni servizio è pensato per esaltare la bellezza naturale di chiunque varchi la soglia. Il team di professionisti che affianca Viscontini è composto da esperti del settore, continuamente aggiornati sulle ultime tendenze e tecniche di hairstyling, pronti a offrire consulenze personalizzate e trattamenti su misura.

Alessio Viscontini Hair Couture è sinonimo di eccellenza nel campo della bellezza, e questo nuovo salone non fa eccezione. La gamma di servizi offerti spazia dalle colorazioni più sofisticate ai tagli più innovativi, passando per trattamenti specifici per la cura del cuoio capelluto e dei capelli. Ogni servizio è realizzato con prodotti di altissima qualità, scelti con cura per garantire risultati impeccabili e duraturi.

Con questa nuova apertura in via Belsiana, Viscontini rafforza ulteriormente il legame con una città che lo ha visto crescere e affermarsi come uno dei più quotati hairstylist a livello nazionale. Che si tratti di un restyling completo o di un semplice ritocco, il salone di Alessio Viscontini è il luogo ideale dove ritrovare la propria bellezza.