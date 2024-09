Luca Rallo, da “Fantasie di Napoli” al fantastico mondo cinematografico di Venezia

Un’edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia segnata da grandi nomi e anteprime internazionali, Luca Rallo, maestro pizzaiolo e fondatore del brand “Fantasie di Napoli”, ha saputo ritagliarsi un posto d’onore grazie al suo talento e alla sua visione innovativa. Durante i giorni di questa prestigiosa kermesse, Luca ha ricevuto un ambito premio come eccellenza italiana, capace di fondere l’arte del cinema con quella del turismo enogastronomico. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della rassegna “Cinema e Turismo” all’Hollywood Village del Lido di Venezia, è un tributo alla sua capacità di promuovere l’autenticità della cucina napoletana, contribuendo a diffondere il Made in Italy in tutto il mondo.

Con il carisma che lo contraddistingue, Luca Rallo ha preso la parola durante la cerimonia di premiazione, esprimendo la sua profonda emozione e gratitudine. “Questo premio è la prova che con impegno e amore per ciò che si fa, i risultati arrivano”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della passione, della conoscenza e della professionalità nel proprio lavoro. Le sue parole, cariche di significato, hanno reso evidente come il successo di “Fantasie di Napoli” non sia frutto del caso, ma il risultato di anni di dedizione e continua ricerca dell’eccellenza.

Ma l’avventura di Luca Rallo a Venezia non si è limitata alla premiazione. Il suo arrivo in città è stato un evento che ha catturato l’attenzione di molti. Passeggiando per le strade del Lido, Luca ha suscitato l’interesse di fotografi e videomaker, che hanno documentato ogni istante di quella che è stata una vera e propria marcia trionfale verso il Lido. Accompagnato dall’attrice internazionale Polli Cannabis e dal regista belga Hugo Teugels, anche loro fra i premiati, Luca ha raggiunto la location a bordo di un motoscafo, regalando ai presenti una scena spettacolare e quasi surreale, degna della miglior tradizione cinematografica veneziana. Sui social lo si è visto nel pieno del mare veneziano in piedi nel retro del motoscafo a godersi il panorama fra onde e vento.

L’ingresso di Luca Rallo al Lido è stato un momento da ricordare, un mix di glamour e autenticità che ha saputo incarnare perfettamente lo spirito della Mostra del Cinema. Il modo in cui ha affrontato questo evento, con semplicità ma anche con una consapevolezza profonda del proprio valore, ha reso il suo passaggio a Venezia un momento indimenticabile, non solo per gli appassionati di cinema, ma anche per tutti coloro che amano e apprezzano l’arte culinaria italiana.