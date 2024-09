Gotto d’oro dedica il vino rosato Luccicore alle donne colpite da tumore al seno: un sostegno alle Pagaie Rosa Dragon Boat Onlus

Gotto d’oro sostiene l’associazione Pagaie Rosa Dragon Boat Onlus tramite la vendita di Luccicore, vino rosato della rinomata linea Vinea Domini. La cantina marinese, dal 1° settembre 2024 al 30 novembre 2024, donerà 2 euro all’associazione benefica per ogni bottiglia venduta di Luccicore Syrah Igt Lazio Vinea Domini. Il contributo dei clienti, in questa campagna di beneficenza, sarà dunque fondamentale!

La scelta di legare il Luccicore alle Pagaie Rosa Dragon Boat Onlus non è ovviamente casuale. Si tratta infatti di un rosato inedito che è prodotto con uve Syrah dagli intensi profumi di rosa, melograno, geranio e arancio. Questo vino si contraddistingue per essere leggermente mosso e vivace.

Pagaie Rosa Dragon Boat Onlus è un’associazione, nata nel 2003, che sostiene sotto il profilo psico-fisico le donne con una diagnosi di cancro al seno tramite la pratica sportiva del dragon boat come terapia riabilitativa. Le “Pink Butterfly”, questo è il nome della loro formazione in acqua, è la prima formazione italiana di donne operate di tumore al seno.

Gotto d’oro ha già avuto il piacere di sponsorizzare il Dragon Boat Festival nel 2023, organizzato dalle Pagaie Rosa Dragon Boat Onlus, per celebrare i venti anni dell’associazione.

La cantina con sede in via del Divino Amore, 347 conferma dunque il proprio impegno per la solidarietà e la beneficenza, com’è accaduto anche in occasione dell’iniziativa “Progetto Etico” di Amorim Cork Italia per la raccolta ed il riuso dei tappi in sughero. L’azienda vitivinicola marinese ha coinvolto in questa campagna anche associazioni del territorio impegnate nel sociale garantendo loro un prezioso ristoro economico, tramite il riciclo ed il riuso dei tappi in sughero, da destinare alla propria attività.

Il Presidente di Gotto d’oro, Luca del Gallo di Roccagiovine, si è soffermato sullo spirito che da sempre anima l’operato della cantina: “La nostra azienda ha sempre garantito la propria disponibilità a aderire convintamente ad iniziative solidali. Questa predisposizione al sociale rientra a tutti gli effetti nel Dna di Gotto d’oro, sin dalla sua fondazione. La nostra cantina vuole dunque continuare ad unire le persone tramite il buon vino, non solo durante i momenti di convivialità e condivisione, ma anche attraverso la promozione di iniziative per stare vicino alle persone bisognose di sostegno. Il vino anche in queste situazioni resta un simbolo di gioia e speranza per l’avvenire”.