Marino, Ambrogiani(Pd): “A lavoro per raccolta firme referendum contro autonomia differenziata”

“In questo periodo di caldo estivo e di meritato riposo per molti italiani, il Pd Marino-Circolo Bruno Astorre non ferma la sua azione a tutela delle famiglie e del territorio marinese e annuncia già da adesso che il prossimo mese di settembre entrerà nel vivo la raccolta firme per la campagna referendaria contro l’autonomia differenziata, quest’ultima approvata dal centrodestra in tempi non sospetti. Una legge assurda, illogica, che il Partito Democratico non condivide assolutamente poiché spacca in due l’Italia, rischiando di creare disuguaglianze forti e deleterie in alcuni fondamentali settori della macchina amministrativa, in primis sanità pubblica, istruzione e trasporto pubblico locale. Insomma il pericolo è che la nostra nazione veda nascere regioni di serie A e serie B, con conseguenze devastanti sulla tenuta di molti territori del meridione. Ma al centrodestra e al governo Meloni tutto questo non importa, preferendo le logiche politiche al reale bene comune degli italiani. Un sistema al quale il Partito Democratico si oppone con forza. Per questa ragione, dal prossimo mese di settembre si intensificherà la mobilitazione per l’indizione del referendum contro l’autonomia differenziata e scenderemo in piazza con i nostri banchetti per raccogliere le firme e dire “no” a una legge insensata e pericolosa. Il Pd è al fianco degli italiani, ogni giorno, tutti i giorni”.

Così, in una nota stampa, il segretario cittadino del Pd Marino – Circolo Bruno Astorre, Sergio Ambrogiani.