Cassandra Venice: l’opera di Hugo Teugels sbarca alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

La magia di Venezia, con le sue strade labirintiche e i suoi canali avvolti nel mistero, prende vita in “Cassandra Venice”, l’ultima opera cinematografica di Hugo Teugels, pluripremiato regista, produttore e sceneggiatore belga con protagonista l’attrice Polli Cannabis (nella foto copertina con Hugo Teugels) che interpreta il doppio ruolo principale. Questo cortometraggio, che fonde abilmente il mistero, il fantasy e la climate fiction, è pronto a catturare l’attenzione del pubblico durante il prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Venezia.

“Cassandra Venice” racconta la storia di una top model, Cassandra (doppia protagonista interpretata da Polli Cannabis), che durante una pausa tra le sue sfilate in Piazza San Marco, viene inspiegabilmente attratta da un cucchiaino dorato. Questo oggetto banale si rivela essere il catalizzatore di un viaggio onirico attraverso le strade deserte e silenziose di Venezia, dove la realtà si confonde con l’immaginazione e i pericoli si nascondono dietro ogni angolo. Teugels usa Venezia non solo come semplice ambientazione, ma come un vero e proprio personaggio, capace di riflettere le fragilità del mondo moderno, minacciato dai cambiamenti climatici e dall’innalzamento dei mari.

Il cortometraggio, che ha già suscitato interesse per la sua trama avvincente e la sua forte componente visiva, è anche un tributo alla bellezza senza tempo di Venezia e un monito sull’urgenza di affrontare i problemi ambientali globali. Non sorprende, quindi, che si vociferi che Teugels possa ricevere un prestigioso premio proprio per questa sua creazione durante il Festival.

La notizia che Hugo Teugels sarà ospite al Festival Internazionale del Cinema di Venezia ha ulteriormente alimentato le aspettative. Il regista parteciperà all’evento “Il Cinema incontra il turismo”, che si terrà il 1° settembre presso il Des Bains 1900 Luxury Beach Club al Lido di Venezia. Parteciperanno figure di spicco del mondo del cinema e del turismo.

La presenza di Teugels all’evento rappresenta un riconoscimento non solo del valore artistico di “Cassandra Venice”, ma anche del ruolo centrale che Venezia ha giocato nella sua realizzazione. Il regista, infatti, ha dichiarato che l’idea del film è nata proprio durante i suoi soggiorni nella città lagunare, quando si trovava a camminare per le strade silenziose di notte, dopo il festival del cinema.

L’attesa è alta, e il pubblico del Festival è impaziente di scoprire se Hugo Teugels sarà effettivamente premiato per la sua opera. “Cassandra Venice” non è solo un cortometraggio, ma una riflessione profonda su temi universali come la bellezza, la vulnerabilità e l’urgenza di agire per salvaguardare il nostro pianeta. La città di Venezia, con la sua storia e la sua magia, si conferma ancora una volta fonte inesauribile di ispirazione artistica e culturale.

Il Festival del Cinema di Venezia si preannuncia dunque come un evento imperdibile, dove arte, cultura e impegno ambientale si intrecciano in un dialogo ricco di significati e prospettive future. Hugo Teugels, con la sua “Cassandra Venice”, è pronto a lasciare un segno indelebile in questa edizione del festival.