Festa di San Donato a Longano: Due Giorni di Celebrazioni per l’Intercultura e la Condivisione Comunitaria nell’anno del “Turismo di ritorno”

Come si può coniugare intercultura, etica dell’uguaglianza, valorizzazione territoriale e condivisione di comunità? Trasformando i momenti aggregativi di un piccolo paese di Provincia come Longano, in luoghi di ritrovo per “vivere il Borgo” dell’aria interna, per “visitare come turista”, “scoprire una storia” celata dietro una tradizione, per “accogliere l’esempio” di chi ha lasciato la terra natia ed ha esportato l’artigianalità italiana.Le politiche sociali, quelle della crescita interna e del lavoro, in questi anni hanno puntato ad una trasformazione delle attività associative dei piccoli territori, cercando di potenziare ed incentivare attività turistiche e culturali con bandi capillari di stampo nazionale. Raccogliendo tale testimone, Longano si prepara ad accogliere una straordinaria due giorni di festa votata all’intercultura, al divertimento ed alla condivisione comunitaria, con la partecipazione eccezionale degli emigranti “di ritorno” provenienti dai davi continenti. L’evento, organizzato con cura da un’efficiente macchina organizzativa composta da: Comitato Festa, Associazione “Il Costume dell’Anima”, Amministrazione Comunale e dalla Proloco, promette una celebrazione indimenticabile. Programma degli Eventi:6 Agosto:- 2ª Edizione del Longano Awards (ore 20:00); Il prestigioso premio internazionale della De Nicola Corporation, quest’anno dedicato all’arte della lavorazione delle carni, alle startup territoriali ed alle realtà di aiuto comunitarie. La serata sarà impreziosita dalla presenza del Neo Ambasciatore del Molise nel Mondo, Cosmo De Nicola, dell’On. Amato Berardi, già Ambasciatore del Molise nel Mondo e Presidente NIAPAC Italia e di varie personalità del mondo politico regionale nazionale, nonché personaggi di spicco della Scienza Mondiale come il Prof. Antonio Giordano. Importante riconoscimento alla Comunità Italiana di Philadelphia nella rappresentanza della SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO che quest’anno festeggia i 110 anni dalla istituzione. Il Gruppo Folk Città di Isernia e Molise Folk allieteranno il prezioso cerimoniale incentrato sulla “Pace Sociale” ed a seguire una serata di musica d’autore con la band Isernina “Incanto Napoletano”. 7 Agosto: Corteo Processionale di San Donato 6 edizione dalle ore 17:30: Una parata di abiti tradizionali indossati da comunità originarie e modelli molisani. Il suggestivo corteo si aprirà con la bandiera della pace, donne e abiti provenienti da Russia, Ucraina, Israele e Palestina, ed accoglierà oltre 40 comunità per 15 Nazioni rappresentate. Momenti di stupore per i visitatori in un clima di unione e fraternità che si aprirà con la “Pesa dell’infante” antico rituale in devozione al culto del Santo.Il Corteo sfilerà per il centro storico addobbato con le mattonelle create per il Progetto di “VIVA VITTORIA ISERNIA” in Collaborazione con l’Associazione ME TOO.- Serata di Danza con i SUDFOLK e Sagra della Trippa ore 21:30:La notte si animerà con la musica travolgente della “Notte della Taranta” con i SUDFOLK.La Proloco delizierà i presenti con uno stand gastronomico d’eccezione, proponendo la tradizionale Sagra della Trippa alla Longanese. L’agenda Longanese della Proloco propone una notte unica di Musica Dance con RADIO M2O e RENEE LA BULGARA il 9 agosto, serata di aperitivi e gadget. Il 10 agosto ore 18:00 la 5 edizione della “Giornata del Libro”, con elargizione delle borse di studio agli studenti longanesi meritevoli ed un dibattito dal titolo “Le Emigrazioni ieri e oggi” a cura dell’Amministrazione Comunale e del Prof. N.Gagliardi.Il 12 agosto, per rivivere insieme l’arte della panificazione pluripremiata a Longano, l’Amministrazione Comunale propone la SAGRA “PIZZA IN PIAZZA” 2 ed eccezionale degustazione di pizza con forni a legna. Vi aspettiamo a Longano per feste indimenticabili che uniscono tradizione, cultura e condivisione comunitaria nell’anno del “ritorno”.

