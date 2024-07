Mārcy – Il nuovo brano “Berlin State of Mind”

Il singolo illustra la realtà della vita berlinese dal punto di vista dell’artista

Il brano “Berlin State of Mind” dell’artista Mārcy è disponibile sugli stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale dal 26 luglio 2024. Si tratta di un singolo estremamente personale e aggressivo, che parla della vita notturna di Berlino, la capitale della Germania: è impossibile trovare un modo per ascendere, in un contesto così caotico e brutale. Non si può ricavare una morale dal testo, si tratta semplicemente di un racconto di quotidianità, dove i lati oscuri vengono a galla e prevalgono sulle apparenze. Il ritmo incalzante e duro riconferma la passione dell’artista per la musica hardcore, rap e techno.

Francesca Cucca, in arte Mārcy, è nata in Sardegna nel 1998. All’età di dieci anni si trasferisce a Pavia e, nel 2013, a Berlino, la città di stacco dal punto di vista artistico. Il suo legame con la musica è nato ai tempi delle medie: ha sempre visto quest’espressione artistica come un luogo sicuro, in cui poter finalmente dare sfogo alla sua creatività. Nel 2013, si appassiona anche al mixing e al dijing. grazie ai quali ha acquisito una spiccata manualità. Nel 2018, con l’incontro di Nemesis Project, dà il via al suo home studio “Ciafrelle studio”. Nel 2022 esce il primo Freestyle sulla strumentale di “STILL DRE”, riscuotendo una discreta attenzione da parte dell’underground italiano. Il 2023 si chiude in positivo con 6 live tra Germania e Italia, tra i quali l’apertura al Traffic di Roma a Tormento ed Esa, e una data sold out in apertura ai “Colle der Fomento” per il “Solo Amore Tour”.

Contatti: https://linktr.ee/marcymusic

